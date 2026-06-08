Pachuca sacudió a la Liga MX al anunciar la salida de Esteban Solari de la dirección técnica del equipo por no poder llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato.

El argentino llevó a los Tuzos a semifinales del Clausura 2026, donde cayeron ante los Pumas, líder de la fase regular. Solari fue clave para que el cuadro hidalguense levantara su nivel y se metiera a la antesala de la final del certamen pasado.

Durante su paso por el Pachuca, el técnico sudamericano dirigió 23 partidos, donde consiguió 13 victorias, cuatro empates y seis derrotas. En ese periodo también consiguió 33 goles a su favor y 23 en contra.

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La salida de Solari fue informada por el club mediante redes sociales con un mensaje en el que le agradecieron su trabajo y esfuerzo en los siete meses que estuvo en el banquillo.

"Reconocemos el trabajo realizado por Esteban Solari y su cuerpo técnico, por lo que solo queda nuestro agradecimiento, y deseos de todo el éxito en sus futuros proyectos", se lee en el comunicado.

📋 | Comunicado de Prensa: pic.twitter.com/3BwAMQCfV7 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) June 8, 2026

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¿Esteban Solari a Pumas?

Aunque no se ha hecho oficial la salida de Efraín Juárez de Pumas, ya es un hecho que no seguirá al frente del equipo de la UNAM, por lo que la directiva auriazul está en búsqueda de un nuevo estratega.

Esteban Solari es uno de los candidatos que suenan para llegar al banquillo de los felinos para el Apertura 2026, pero aún no existe nada oficial respecto a este tema.