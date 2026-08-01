Hay platillos que desde el primer hervor llenan la casa de un aroma que abre el apetito de cualquiera, y el huaxmole es uno de ellos, el cual es un caldo tradicional que combina el guaje, chiles y carne que logran un sabor único, perfecto para cualquier ocasión.

Pese a que no es tan conocido como el mole o el pozole, quienes lo han probado saben que es una de esas recetas que vale la pena preparar al menos una vez.

En esta ocasión, la mamá millonaria compartió su versión de este platillo y demostró que prepararlo en casa es más fácil de lo que parece, y es una opción para cambiar el menú y consentir a la familia con una comida casera y abundante.

Aunque suele prepararse con carne, chiles y especias, existen distintas versiones del huaxmole que incorporan ingredientes locales. Foto: Wikimedia Commons

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¿Cuál es la receta de huaxmole que prepara la mamá millonaria?

Anímate a preparar este delicioso huaxmole con la receta de la mamá millonaria y disfruta de un platillo que además de ser rendidor, conquistará el paladar de todo aquel que lo pruebe.

Ingredientes

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5 kg de espinazo de puerco

Suficiente agua que cubra los ingredientes

1 cabeza de ajo

1 cebolla mediana

1 puño de sal de grano

4 chiles serranos

7 chiles cuaresmeños

1 kg de tomates

2 cucharadas de aceite

1 manojo de cilantro

300 g de guajes

Procedimiento

Hierve el espinazo de puerco en una olla o cazuela de barro con suficiente agua.

Agrega la cabeza de ajo, la cebolla partida en cuatro y la sal de grano.

Cocina hasta que la carne esté bien cocida y el caldo tenga buen sabor.

Licúa los tomates con los chiles serranos, los chiles cuaresmeños, un trozo de cebolla y un poco de agua hasta obtener una salsa homogénea.

Calienta una sartén con un chorrito de aceite.

Vierte la salsa licuada y cocina durante unos minutos, moviendo constantemente para que no se queme.

Después, incorpora la salsa al caldo donde se coció el espinazo.

Añade el cilantro y los guajes.

Cocina los guajes durante un máximo de 5 minutos para evitar que se amarguen y conserven su sabor.

Sirve el huaxmole bien caliente y acompáñalo con tortillas.

Recuerda que puedes ajustar la cantidad de chiles según el nivel de picor que prefieras, ya sea que disfrutes de sabores más intensos o de un huaxmole con un toque más ligero.

El huaxmole es un ejemplo de la riqueza gastronómica de México. Foto: Wikimedia Commons

¿De dónde es el huaxmole?

Larousse Cocina explica que el origen del huaxmole, también conocido como mole de caderas continúa siendo motivo de debate, pues tanto Oaxaca como Puebla se disputan la creación de este platillo.

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Mientras algunos historiadores señalan que nació en Huajuapan de León, Oaxaca, donde los chivos eran criados y aprovechados para preparar esta receta, otros aseguran que fue en Puebla donde alcanzó gran popularidad en regiones como Tehuacán.

Pese a que no existe un consenso definitivo sobre su procedencia, hay registros históricos que mencionan que ya se se preparaba desde hace varios siglos; incluso documentos de alrededor de 1800 mencionan que el huaxmole fue parte de las celebraciones de la temporada de matanza.

La ambigüedad sobre su origen también se debe a que, durante el Virreinato, el territorio poblano abarcaba una amplia extensión que incluía zonas que actualmente pertenecen a Guerrero y Oaxaca.

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Sin embargo, la incertidumbre sobre su origen no es motivo para no preparar o, al menos, probar el huaxmole; además, la receta de la mamá millonaria demuestra que es posible hacerlo de manera sencilla.

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