México envió a Venezuela un nuevo cargamento con 718 toneladas de ayuda humanitaria que partieron desde el puerto de Veracruz en los buques ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco”, que zarparon ayer 31 de julio.

Por medio de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que el buque ARM “Papaloapan” transporta aproximadamente 684 toneladas de insumos, mientras que el buque ARM “Huasteco”, traslada un aproximado de 34.5 toneladas, lo que representa más de 718 toneladas en total.

El envío de ayuda humanitaria busca asistir al pueblo de Venezuela tras los terremoregistrados en dicho país y se da unos días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviarían dos barcos a Venezuela con donaciones del pueblo y ayuda humanitaria.

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México envía, en dos buques que partieron de Veracruz, 718 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela (01/07/2026). Foto: Especial

Aunque la SRE y la Semar no detallaron si el envío formaba parte de las donaciones del pueblo, en el comunicado sostuvieron que el Gobierno de México refrenda su vocación solidaria, así como "su espíritu de cooperación y tradición humanitaria" con los pueblos de América Latina y el mundo que enfrentan situaciones de necesidad.

Las autoridades federales recordaron que el traslado de ayuda se realizó con colaboración entre la SRE, la Marina, la Secretaría de Gobernación, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz) y diversas autoridades federales, quienes llevaron a cabo las labores para el embarque y traslado de los apoyos.

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México envía, en dos buques que partieron de Veracruz, 718 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela (01/07/2026). Foto: Especial

Apenas ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó: “que sea la solidaridad lo que siempre refleje a nuestro país” y destacó la “fraternidad” que distingue a México para ayudar a cualquier país que lo necesite.

“Más que socio estratégico, México es solidario con todos los países del mundo”, expresó la titular del Ejecutivo durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

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