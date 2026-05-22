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Tlalnepantla, Méx.— La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) inició de manera oficial los trabajos de construcción de la Línea 5 del Mexibús, en Tlalnepantla.
Esta línea conectará con el CETRAM El Rosario, con lo que se prevé fortalecer la conectividad regional entre municipios del nororiente del Estado de México y la Ciudad de México.
Con 29 estaciones que tendrá la Línea 5, recorrerá la Vía Gustavo Baz, avenida de las Armas Norte y avenida de las Culturas.
La nueva ruta permitirá conexiones con la Línea 2 del Mexibús, las líneas 6 y 7 del Metro de la Ciudad de México, la Línea 6 del Metrobús, la Línea 6 de Trolebús y el Sistema 1 del Tren Suburbano, incluyendo su extensión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
De acuerdo con lo publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el trazo contempla la construcción de dos carriles confinados y un tramo de carril preferente para la operación de 58 Autobuses Articulados, 31 de 18 metros y 27 de 12 metros, desde Lechería hasta al CETRAM El Rosario.
Se estima que la Línea 5 atienda a 137 mil usuarios diarios en una zona donde habitan casi 500 mil personas.
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