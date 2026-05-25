La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la primera entrega de apoyos del programa “Ciudad que Cuida a quien Cuida”, que consiste en la entrega de 2 mil pesos bimestrales a personas —principalmente mujeres— que cuidan a enfermos, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En esta primera entrega, mil personas cuidadoras recibieron este beneficio, pero la meta de la administración capitalina para finales de 2026 es llegar a 5 mil habitantes con una inversión de 39 millones de pesos.

Clara Brugada entrega apoyos a personas cuidadoras en CDMX; buscan beneficiar a 5 mil habitantes. Foto: Especial.

“Nuestra meta es llegar a 5 mil personas como ustedes, que vamos a apoyar. Hoy están más de mil; pero vamos a llegar a 5 mil este año, con una inversión de 39 millones de pesos, a lo largo de este año, que van a ser dedicados a apoyarlas a ustedes”, dijo.

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Desde el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, la mandataria capitalina consideró este programa como un acto de justicia social, de género y de justicia económica, pues destacó que se busca reconocer “que, sin el trabajo invisible de millones de mujeres, la economía simplemente se detendría”.

Clara Brugada entrega apoyos a personas cuidadoras en CDMX; buscan beneficiar a 5 mil habitantes. Foto: Especial.

Afirmó que con este programa a su política de cuidados de las “Tres R” que consiste en reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados, se le suma otra “R” para la remuneración del trabajo de cuidados.

“Empezamos a dar un apoyo económico a ustedes, y ya no vamos a hablar de tres erres, vamos a hablar de cuatro erres: reconocimiento, redistribución, reducción del trabajo y la cuarta erre es remuneración del trabajo de los cuidados”, enfatizó.

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