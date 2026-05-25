El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, inauguró la "Casa de la Copa del Mundo", un espacio informativo, cultural y turístico ubicado en el Centro Histórico de la demarcación, que abrirá sus puertas a visitantes nacionales e internacionales para ofrecer diversos servicios en el marco del Mundial

Acompañado por vecinas, vecinos, concejalas, concejales y autoridades de la alcaldía, el edil informó que este espacio, instalado en el Jardín Centenario, brindará servicios médicos y asesoría legal a turistas; además de orientación en caso de extravío de documentos oficiales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

“Coyoacán será, en cuestión de días y en cada rincón, el epicentro desde el que se encenderá la pasión de la vigésimo tercera Copa del Mundo. Vamos a atender a las y los visitantes con servicios turísticos, pero también tendremos representación de distintas embajadas, que asesorarán a turistas de otros países”, destacó.

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Gutiérrez Aguilar explicó que la ‘Casa de la Copa del Mundo’ contará con un mapa turístico que integrará museos, mercados y diversos puntos de interés de la demarcación, no sólo del Centro Histórico, sino también de zonas como Los Culhuacanes y Los Pedregales. Además, se ofrecerá información sobre movilidad, acceso gratuito a internet y una cartelera de actividades culturales.

Asimismo, anunció que en los Jardines Hidalgo y Centenario se llevará a cabo un festival de futbol con distintas actividades y atractivos para que las personas puedan disfrutar de los partidos de la Copa del Mundo.

Inauguran en Coyoacán la Casa de la Copa del Mundo; ofrecerá atención a turistas durante el Mundial. Foto: Especial.

De igual manera, en estos y otros espacios públicos de la demarcación se desarrollarán actividades culturales gratuitas, entre ellas, presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, danzón, teatro y espectáculos musicales, del 6 de junio y hasta la conclusión del torneo internacional.

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Dentro de la “casa de la Copa del Mundo", las y los asistentes podrán apreciar una réplica del trofeo oficial; una muestra visual con algunos de los momentos más emblemáticos en la historia de las Copas del Mundo; así como los jerseys representativos de las 48 selecciones participantes. También se exhibirá una colección histórica de balones utilizados en distintas ediciones del torneo, desde México 1970 hasta el balón oficial de la actual competencia.

Finalmente, el alcalde subrayó que la preparación de Coyoacán para recibir eventos internacionales también ha significado mejoras permanentes para la población, mediante obras de repavimentación, renovación de infraestructura hidráulica, rehabilitación de espacios públicos, escuelas y mercados, así como acciones para fortalecer la seguridad y la iluminación en la demarcación.

“Sin duda nosotros tenemos un nuevo rostro, que significa el cambio, el vivir bien de todos los habitantes de esta hermosa demarcación, tenemos obra pública, y no nada más es para los cinco partidos que se van a jugar aquí en nuestra alcaldía, obra pública que perdura para siempre, alcanzaremos este año dos millones de metros cuadrados repavimentados, como nunca en la historia” enfatizó.

dmrr