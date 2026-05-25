Nación | 25-05-26 | 19:16 | Actualizada | 25-05-26 | 19:16 |

Un juez vinculó a proceso a José Antonio Cortés Huerta, alias “ o “El Mamado”, y dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y un mes de plazo para la investigación complementaria.

“El Titán” supuestamente está relacionado con el “” y fue señalado por su probable participación en los delitos de posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, contra la salud en su modalidad de posesión simple y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de adquisición de recursos.

De acuerdo a las investigaciones Cortés Huerta es uno de los principales operadores de Roberto Blanco Cantú, alias “”.

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El 11 de mayo el Gabinete de Seguridad informó que, en seguimiento a trabajos de investigación derivados del aseguramiento de un buque en Tamaulipas, las autoridades federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en Nuevo León, en uno de ellos arrestaron a dos personas, entre ellas a “El Titán”.

En esos cateos los uniformados aseguraron armas de fuego, dosis de droga, animales exóticos y vehículos.

A través de labores de inteligencia e investigación, se obtuvo información sobre diversos inmuebles vinculados con un sujeto dedicado a la comercialización ilícita de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, por lo que se recabaron datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir los domicilios ubicados en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Allende.

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Mediante un despliegue coordinado, se ejecutaron las órdenes de cateo, donde fue detenido Cortés Huerta, de 39 años, así como una mujer de 41 años.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

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aov

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