La alcaldía Benito Juárez, en coordinación con la empresa Naturgy, puso en marcha una campaña de acciones para revisar instalaciones de gas en el Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), cuyo objetivo es fortalecer la cultura de la prevención, identificar posibles condiciones de riesgo y difundir medidas de seguridad entre la población.

La demarcación detalló que estas revisiones forman parte de una estrategia integral que busca salvaguardar la integridad de las y los vecinos mediante inspecciones en tomas e instalaciones de gas dentro de distintas unidades habitacionales de la demarcación.

“El trabajo preventivo salva vidas. Por eso, en Benito Juárez seguimos fortaleciendo las acciones de Protección Civil y trabajando de manera coordinada con las instancias correspondientes para brindar mayor seguridad y tranquilidad a las familias de nuestra alcaldía”, señaló el alcalde Luis Mendoza.

Lee también Mauricio Tabe defiende gestión en Miguel Hidalgo; asegura avances en seguridad y servicios públicos en CDMX

La demarcación informó que mes con mes se estarán interviniendo diferentes conjuntos habitacionales, dando prioridad a aquellos con mayor densidad poblacional o con condiciones de vulnerabilidad, a fin de evitar incidentes relacionados con fugas de gas.

La alcaldía Benito Juárez llamó a la ciudadanía para permitir que personal especializado realice las revisiones correspondientes con el fin de evitar cualquier tipo de percance; además de mantenerse informada sobre las recomendaciones básicas de seguridad respecto al uso de instalaciones de gas.

Estas acciones buscan mantener en buenas condiciones la infraestructura de estos espacios multifamiliares para garantizar la seguridad de sus habitantes.

dmrr