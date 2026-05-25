Tras advertir que casi 12% de las personas de la Ciudad de México sufre algún malestar psicológico, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la línea telefónica “Vida Plena, Corazón Contento” para acompañar y prevenir el suicidio y otros padecimientos mentales entre la población capitalina, principalmente jóvenes.

Esta línea telefónica estará disponible a partir de la próxima semana al marcar el número de Locatel *0311. El servicio estará activo las 24 horas del día.

“La línea de las emociones para escuchar, acompañar y prevenir el suicidio, es una línea que atenderá tanto emergencias como situaciones en general, de malestar emocional. Este número arranca el próximo lunes, le llamamos la línea de Vida Plena, Corazón Contento y estará disponible todos los días, 24 horas, para atender a la población "explicó.

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En el marco del mes de la Concientización de la Salud Mental (mayo), la mandataria capitalina anunció la puesta en marcha de 100 jornadas de “bienestar emocional” en la colonias y territorios más alejados de la ciudad, además de una campaña de comunicación permanente que se desplegaron en redes sociales y medios de comunicación.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina adelantó que el próximo año arrancará la construcción de una Clínica de las Emociones que estará abierta las 24 horas del día para atender emergencias; además de 100 centros de cuidados de las emociones que se habilitarán por toda la ciudad, como parte de las Utopías.

Asimismo, explicó que se fortalecerá el programa Vida Plena, Corazón Contento, que echó a andar su administración las escuelas.

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