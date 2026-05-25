Naucalpan, Méx. - Una fuerte precipitación se registró la tarde-noche de este lunes en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, así como en la región de Izcalli.

En Naucalpan, la precipitación estuvo acompañada de granizo por unos minutos, sin registrar grandes cantidades.

Las autoridades del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento dieron a conocer que el personal se trasladó a la Av. Lomas Mateos, colonia Tercer Mundo, para desfogar el agua de las coladeras y evitar encharcamientos, así como afectaciones a la ciudadanía.

Precisaron que la rejilla de tormenta fue liberada y funciona en óptimas condiciones.

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Reiteraron el llamado a la población para evitar tirar basura, ya que los desechos son la principal causa de las inundaciones.

En Tlalnepantla se puso en marcha el protocolo de atención por lluvias y se realizó un monitoreo desde las cámaras de videovigilancia para verificar posibles encharcamientos.

Elementos del Organismo de Agua Municipal fueron desplegados en avenidas y vialidades para destapar coladeras y facilitar el flujo del agua pluvial, a fin de evitar encharcamientos e inundaciones.

Este mismo protocolo fue activado en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

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De acuerdo con el Sistema Mexiquense de Alerta Temprana Hidrometeorologica, del lunes 25 al domingo 31 de mayo, continuará el temporal de lluvias en el Estado.

Se esperan precipitaciones fuertes aisladas a lo largo de la semana, principalmente al inicio y cierre del periodo, con un ligero debilitamiento entre viernes y sábado.

Las zonas con mayores acumulados de lluvia serán el Noroeste, Sur y Sureste de la entidad.

dmrr