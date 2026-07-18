El set de “Titanic” vivió una noche inusual durante la filmación en agosto de 1996: algunos integrantes del equipo comenzaron a comportarse de manera extraña, mientras otros bailaban, reían y se sentían euforicos.

El raro episodio tuvo su origen en una sopa de mariscos contaminada con PCP, una sustancia disociativa conocida popularmente como “polvo de ángel”, que afectó a integrantes del elenco y del equipo de producción.

A casi tres décadas de aquel incidente ocurrido durante las grabaciones en Nueva Escocia, Billy Zane, quien interpretó al adinerado villano Caledon “Cal” Hockley, prometido de Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), habló sobre lo que conoce de aquella velada que incluso provocó que el director James Cameron presentara síntomas.

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Durante una participación en el podcast “Brotherly Love”, el actor aclaró que no estuvo presente en el momento del incidente, ya que sus escenas correspondían a otra etapa de la producción. También explicó que Gloria Stuart, quien interpretó a la versión adulta de Rose, así como Winslet y Leonardo DiCaprio, no estuvieron involucrados porque no se encontraban en el lugar o no consumieron la sopa.

Al ser cuestionado sobre si alguna vez se encontró al responsable de haber contaminado los alimentos, Zane respondió: “No puedo confirmarlo ni desmentirlo”.

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Aunque no recuerda si se trataba de una sopa de almejas o algún otro platillo, relató que algunos integrantes del equipo se asustaron al comenzar a experimentar los efectos de la sustancia.

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“Y los que tuvieron la suerte de reconocer los primeros síntomas de los alucinógenos pensaron: ‘Vale, vamos a aguantar’. Los que no, estaban bastante aterrorizados. Eso es lo que he oído”, contó.

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El actor incluso bromeó con que aquel episodio pudo haber sido parte del éxito de la película y recordó la famosa escena final entre Rose y Jack Dawson sobre una tabla en medio del océano, al imitar a James Cameron:

“¡Un momento! ¡Lo tengo! Hay una puerta, ¿ves...?”, dijo entre risas.

“Pero no caben dos personas”, respondió uno de los entrevistadores.

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¿Qué más se sabe del “polvo de ángel” que afectó al equipo de “Titanic”?

Años antes, el fallecido actor Bill Paxton, quien interpretó al cazador de tesoros Brock Lovett, contó en una entrevista con Larry King que él sí probó la sopa durante aquella cena.

“Es una historia muy loca. Estábamos en el Keldysh, que es el buque de investigación ruso que tenía los submarinos que el director había llevado para filmar algunas tomas que usó en la película”, relató.

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Paxton explicó que parte del equipo cenaba cerca de la medianoche antes de volver a trabajar al amanecer. Aunque normalmente prefería pedir su propia comida porque no disfrutaba del catering, decidió comer junto a Cameron mientras conversaban.

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“No sé quién lo hizo ni por qué, pero recuerdo volver a mi caravana y James subió a su oficina. Escuché un alboroto, abrí la puerta y vi un par de ambulancias llegando”, contó.

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Cuando Cameron le preguntó si había probado la sopa, recordó que en ese momento comenzó a observar el comportamiento de sus compañeros.

“De repente aquí hay 150 miembros tropezando en la sala de emergencias de un hospital muy pequeño durante la madrugada; ves que algunas personas están asustadas, bailando la conga. Yo sabía que estaba bastante drogado con algo muy malo”, explicó.

En un inicio, Cameron y Paxton pensaron que podía tratarse de una intoxicación por mariscos o que los alimentos habían estado expuestos demasiado tiempo al calor. Posteriormente, Paxton decidió dar una caminata y beber una cerveza para alejarse del caos.

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El director de fotografía lideró un baile entre los pasillos

El episodio fue reportado en su momento por Entertainment Weekly. Marilyn McAvoy, integrante del departamento de Arte, aseguró en entrevista que no tenía experiencia con drogas y relató que vio a personas llorar y vomitar mientras eran trasladadas al Hospital General de Dartmouth.

También se informó que el director de fotografía Caleb Deschanel encabezó una conga por los pasillos del lugar.

Según el medio, James Cameron contó que se encontraba sangrando y riendo después de que un integrante del equipo lo "apuñalara" accidentalmente con un bolígrafo durante la confusión.

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La policía realizó una investigación para determinar cómo llegó el PCP a la comida, pero nunca se confirmó quién fue responsable. Cameron llegó a sospechar de una persona que había tenido problemas con el servicio de catering un día antes, aunque el caso no se esclareció.