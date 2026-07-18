Lupe Vélez estaba en la cúspide de su carrera cuando dejó de existir, su última película llamada "Naná", estrenada siete meses antes de su muerte, cuenta una triste historia que mucho tiene que ver con lo que fue su vida real.

Lupe nació el 18 de julio de 1908, fue una de las primeras actrices mexicanas que triunfó en Hollywood y que dio de qué hablar no solo por su trabajo, sino por sus escándalos, amoríos y conducta rebelde que no siempre fue bien vista.

Tenía 36 años cuando se quitó la vida, gozaba del éxito y padecía la polémica que suele dar la vida artística en Hollywood, su carácter desenfrenado y su belleza fueron motivos para que su nombre figurara en las noticias del momento.

El estreno en México de su última cinta fue en junio de 1944 en El Palacio Chino, ubicado en la calle de Bucareli e Iturbide, a unos pasos de la Alameda Central, en la Ciudad de México; la película fue anunciada como una historia atrevida que provocaba discusiones entre el público por su temática.

"Naná" estuvo basada en la novela homónima de Émile Zola, que detalla la vida de Naná, una prostituta francesa del siglo XIX que tras quedar embarazada y convertirse en mamá soltera, comienza a trabajar en una casa de citas haciendo la limpieza.

En "Naná", Lupe Vélez enloqueció a muchos hombres, quería encontrar el amor y no sólo que la quisieran comprar con dinero. Fototeca EL UNIVERSAL.

En una redada policiaca se la llevan detenida y la confunden con una prostituta, su hijo se queda en la casa de citas hasta que puede rescatarlo. Cuando logra salir con ayuda de un hombre que le pide a cambio estar con ella en la intimidad, comienza a trabajar en un teatro.

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Su vida artística transcurre entre los aplausos,la admiración y el acoso de los hombres que enloquecen con sus encantos; la acusan de asesina falsamente y termina en la pobreza, lo más difícil que le tocó vivir fue la muerte de su hijo por viruela negra, una enfermedad infecciosa grave; luego, los rumores de que perdió la razón y anduvo por el mundo derrochando su fortuna.

En su casa de Beverly Hills, Lupe era extremadamente amable con los amigos mexicanos. Les ofrecía cenas mexicanas y era halagador poder comer en su casa tortillas hechas allí mismo y frijoles, tamales y antojitos de nuestra tierra.

"Una simple discusión, una palabra que no le agradó, los caprichos de una mujer bastante rica para no tolerar imposiciones y no volví a saber nada de ella", dice uno de los hombres que la recuerda en un tugurio.

Otro agrega:

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"¡Pobre Naná, en realidad nunca fue feliz!".

El triste final de Lupe Vélez

Lupe Vélez quedó embarazada del francés Harald Ramond, quien sería su última pareja sentimental; sin embargo, él negó ser el padre del bebé. De acuerdo con Gabriel Ramírez, autor del libro “Lupe Vélez, la actriz que escupía fuego”, la paternidad habría correspondido al director mexicano Arturo de Córdova.

Tras acudir al estreno de "Naná" en 1944, la actriz regresó a su mansión en Beverly Hills, donde organizó una cena y compartió con sus allegados sus temores ante la posibilidad de convertirse en madre soltera y enfrentar el escándalo público.

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Según los relatos sobre sus últimos momentos, Lupe Vélez habría preparado el escenario de su muerte con elementos que evocaban una puesta en escena: llenó su casa de flores y velas y, usando su mejor pijama, ingirió una dosis letal de Seconal, un medicamento con efecto sedante, acompañado de brandy.

A Lupe Vélez la encontraron muerta a sus 36 años en su casa de Beverly Hills el 13 de diciembre de 1944.

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Cuando acudió al estreno de "Naná" en el Palacio Chino fue todo un acontecimiento, la recibieron con aplausos y algarabía porque Lupe era la actriz que triunfaba en Hollywood y regresaba a su natal México.

Lupe Vélez protagonizó "Naná", su última película. Así se publicó en EL UNIVERSAL el 9 de junio de 1944. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Para la película, que fue calificada como un derroche de pasiones y de lujo, se utilizaron 80 costosos y provocativos trajes diseñados y confeccionados por el más famoso modisto de Hollywood.

Lupe Vélez protagonizó "Naná", su última película. Así se publicó en EL UNIVERSAL el 9 de junio de 1944. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Lupe Vélez dejó una carta dirigida a Harold Ramond en la que pedía ser perdonada por Dios, y le reprochaba a Harold haber fingido un gran amor por ella.

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