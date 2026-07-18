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Monterrey arranca su campaña del Apertura 2026 recibiendo a los Santos en el estadio BBVA, en lo que luce para ser uno de los duelos que más goles pronostica para este fin de semana de Jornada 1 de la Liga MX.
Esto también significa el debut de Matías Almeyda con los Rayados, una era que ilusiona a la afición regiomontana que ve en el argentino un gran técnico.
Santos busca hacer un mejor papel que el año pasado, donde fueron uno de los peores equipos de la campaña.
Rayados vs Santos MINUTO A MINUTO
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