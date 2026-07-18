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Culiacán, Sin. A 18 de Julio/ En el centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán se registró una riña, en la que uno de los participantes de nombre Edgar “N”, tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica por las lesiones que sufrió.
Se conoce que el adolescente que resultó con lesiones fue trasladado en una ambulancia escoltado por elementos de la Policía Estatal Preventiva para ser atendido por personal médico de manera ambulatoria.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado divulgó que la situación en el Centro de Internamiento para Adolescentes la situación ya fue controlada y se dispuso reforzar la seguridad interna y externa para evitar nuevos incidentes.
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jecg/cr
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