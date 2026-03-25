Más Información

PT va con el "Plan B", pero sin revocación de mandato; acompañamos a Sheinbaum y estaremos con ella hasta 2030: Alberto Anaya

PT va con el "Plan B", pero sin revocación de mandato; acompañamos a Sheinbaum y estaremos con ella hasta 2030: Alberto Anaya

Un 14% de usuarios están registrados en el padrón nacional de Telefonía Móvil; suman 22 millones

Un 14% de usuarios están registrados en el padrón nacional de Telefonía Móvil; suman 22 millones

PT va con Plan B, pero descarta apoyar revocación; sigue aquí el minuto a minuto

PT va con Plan B, pero descarta apoyar revocación; sigue aquí el minuto a minuto

VIDEO: Grecia Quiroz visita el Senado; Morena la recibe coreando "¡Morón!", nombre de su rival político

VIDEO: Grecia Quiroz visita el Senado; Morena la recibe coreando "¡Morón!", nombre de su rival político

Familiares celebran fallo contra Meta y Youtube; "Esto va a hacer un mundo más seguro", declaran

Familiares celebran fallo contra Meta y Youtube; "Esto va a hacer un mundo más seguro", declaran

Sheinbaum instala comisión especial para la Ley contra el Feminicidio; acude Hugo Aguilar, ministro presidente de la Corte

Sheinbaum instala comisión especial para la Ley contra el Feminicidio; acude Hugo Aguilar, ministro presidente de la Corte

Luisa Alcalde niega trampas de Morena en tiraje de Regeneración; no aporta pruebas

Luisa Alcalde niega trampas de Morena en tiraje de Regeneración; no aporta pruebas

Morena tiene un periódico feminista, “La Regeneración”; ha desembolsado en 6 años 195 mdp

Morena tiene un periódico feminista, “La Regeneración”; ha desembolsado en 6 años 195 mdp

Detienen en EU a esposa del exgobernador César Duarte; autoridades evalúan deportación o proceso migratorio

Detienen en EU a esposa del exgobernador César Duarte; autoridades evalúan deportación o proceso migratorio

Previo a votación de Plan B, Yeidckol Polevnsky y Yunes Márquez piden licencia; son del PT y Morena

Previo a votación de Plan B, Yeidckol Polevnsky y Yunes Márquez piden licencia; son del PT y Morena

Ataques en escuelas de México: recuento de los casos que han marcado al país; violencia que alarma a las aulas

Ataques en escuelas de México: recuento de los casos que han marcado al país; violencia que alarma a las aulas

Hallan sin vida a empresario platanero en Michoacán; habría sido secuestrado por el CJNG en Colima

Hallan sin vida a empresario platanero en Michoacán; habría sido secuestrado por el CJNG en Colima

anunció este miércoles una recompensa de hasta tres millones de dólares y la "posibilidad de reubicación" a cambio de información sobre las actividades financieras de las bandas criminales haitianas Viv Ansanm y Gran Grif.

El país norteamericano acusa a estas dos organizaciones de "recurrir a la violencia y al terror para mantener sus filas y financiar sus brutales operaciones".

Viv Ansanm y Gran Grif obtienen ingresos mediante actividades delictivas como: extorsión, secuestros para obtener rescate, tráfico de armas y drogas, secuestros de vehículos y robo de cosechas y ganado, detalló la oficina de Rewards for Justice (Recompensas por la Justicia, en español) del en una publicación de X.

Lee también

"Ayúdanos a cortar su fuente de financiación. Si tienes información sobre estas actividades y redes financieras terroristas, envíanos tu pista de forma confidencial. Podrías tener derecho a reubicación y a una recompensa", añade el comunicado.

El pasado agosto ya había puesto una recompensa de hasta cinco millones de dólares por revelar el paradero o facilitar la detención de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, líder de la coalición armada Viv Ansanm.

Fotografía de archivo de un hombre hablando con la policía en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE
Fotografía de archivo de un hombre hablando con la policía en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE

Barbacue, junto a su aliado Bazile Richardson, alias Fredo, haitiano naturalizado estadounidense, fueron imputados por un cargo de conspiración por el traslado ilegal de fondos desde EU para financiar las actividades de la banda Viv Ansanm, "en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos", anunció entonces la fiscal Jeanine Ferris, del Distrito de Columbia.

También, el pasado mes de febrero Estados Unidos anunció una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la captura del haitiano Johnson André, alias Izo, líder de la banda conocida como 5 Segond.

Lee también

En la actualidad, gran parte de Puerto Príncipe se encuentra bajo el dominio de las bandas armadas, las cuales, según datos de Naciones Unidas, han expandido su dominio hacia otros departamentos del país como Centro y Artibonito.

La violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de "autodefensa" han causado 5 mil 519 muertos y 2 mil 608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año, de acuerdo un nuevo informe publicado esta semana sobre la situación en ese país a cargo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

Según el informe, las bandas han conseguido fortificar corredores estratégicos y mantener su dominio sobre rutas marítimas y terrestres críticas que sostienen y financian sus operaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo. Foto: Especial / Netflix

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo

Infonavit abre créditos a trabajadores independientes: requisitos y cómo comprar casa. Foto: Especial / Infonavit

¡Histórico! Infonavit abre créditos a trabajadores independientes: así puedes comprar casa

Trabajo en Consulado de Estados Unidos. iStock/insta_photos

¿Estudiaste Comunicación o RRII? Lanzan vacante de $414,965 pesos en Consulado de Estados Unidos

DACA. Foto: AP

¿DACA sigue vigente en 2026? Guía para renovar bajo el gobierno de Trump y requisitos actuales

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

Nuevas citas y fechas disponibles para tramitar la visa americana por primera vez desde México (Marzo 2026)