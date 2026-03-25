Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, declaró que ambas naciones tienen que unirse para construir un mejor futuro y tener la relación que el mundo desearía tener.

Al encabezar el anuncio de los y las estudiantes ganadores de la Academia Espacial, el embajador Johnson destacó la cooperación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario Donald Trump en seguridad y contra las redes criminales.

"Estados Unidos y México, también tengo que decirlo, sobre la relación, no solo somos vecinos cercanos y los socios comerciales más grandes del mundo, aunque lo somos. Pero tenemos que unirnos de una manera más sólida para construir un futuro mejor para nuestros dos países".

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México. Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.

"Cuando nuestros países trabajan juntos, resolvemos estos problemas. No vamos a estar de acuerdo en todo (...) Me parece muy emocionante que nuestra colaboración y nuestras conversaciones ahora giren en torno al espacio, agregó.

"Somos América del Norte, somos todos americanos. Se dice “hagamos grande a América otra vez”. Yo digo: hagamos grandes a las Américas. Hagamos de nuestra relación un ejemplo que el resto del mundo quisiera tener", declaró.

En su residencia, el diplomático estadounidense reconoció el talento de las y los estudiantes porque representan disciplina determinación y trabajo duro.

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Alina Jonson, esposa del embajador, felicitó a las y los jóvenes y les alentó a pensar porque "no tiene límites": "Sigan imaginándose sigan silandose porque ese es el futuro de mañana".

Fundación Televisa agradece cooperación bilateral

Alicia Lebrija, presidenta de Fundación Televisa, agradeció a la embajada por creer como socio comprometido para promover la cooperación bilateral en educación y para que los y las jóvenes rompan barreras.

"Cuenten con la Fundación Televisa, sabremos honrar esa confianza que nos dan", expresó Lebrija.

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Los estudiantes Zoé García, Leandro Reséndiz, Luis García y Sara Gabriela Mendoza agradecieron a la embajada estadounidense por el apoyo y la unión con puentes de conocimiento para fortalecer a la región, así como a Fundación Televisa.

Al evento asistieron la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

Jiménez agradeció a la embajada estadounidense por el impulso a las nuevas generaciones y celebró que "México está en el mundo y trabajando por la tecnología". "El talento de México está demostrado", expresó.

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"La nueva carrera espacial tendrá sello de Aguascalientes", expresó la mandataria panista.

El gobernador Mauricio Kuri destacó la alianza de México y Estados Unidos y agradeció a Johnson por el apoyo a las y los jóvenes de Querétaro.

"No es el mismo el que empieza un viaje que el que regresa, y ellos, seguramente a partir de hoy, hay un antes y un después en su vida (...). Estamos listos para mandar a la próxima generación pronto", externó el gobernador de Acción Nacional.

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Estudiante durante la entrega de reconocimientos en el evento. Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.

Iniciativa de capacitación aeroespacial

La Academia Espacial es una iniciativa de la embajada de Estados Unidos, en colaboración con Fundación Televisa, que capacita a estudiantes de preparatorias públicas mexicanas con habilidades en programación, inteligencia artificial y tecnología aeroespacial.

En el último año, ha beneficiado a más de mil estudiantes de Aguascalientes, Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro.

En su etapa final, los 32 estudiantes más destacados (ocho por estado) fueron seleccionados para participar en una capacitación inmersiva en temas relacionados con el sector aeroespacial en el U.S. Space and Rocket Center de Huntsville, Alabama.

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cdm