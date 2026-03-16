Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, respondió al embajador estadounidense en nuestro país, Ronald Johnson, quien dijo que "la mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas".

En sus redes sociales, el diplomático cubano señaló de "irrespetuoso" el comentario de Johnson, quien parafraseó al embajador de Estados Unidos.

Escribió que "seguramente responde a su molestia por la solidaridad y hermandad de mexicanas y mexicanos con pueblo cubano".

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"Esas sí son empoderar al pueblo. Lo que él defiende, es hacer sufrir a un pueblo como el cubano que ya es libre", expresó.

La declaración de Jonhson se dio luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a aportar dinero para la asociación civil Humanidad con América Latina, "abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano".

El pasado domingo 15 de marzo, el presidente de EU, Donald Trump, aseguró que pronto podría existir un acuerdo con Cuba.

“Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario. Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba”, dijo el mandatario republicano.

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La isla de Cuba, cabe resaltar, afronta una crisis humanitaria después de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero sobre el país desde enero y le cortara los suministros del petróleo venezolano.

Posteriormente, Trump anunció por orden ejecutiva una imposición arancelaria a cualquier país que suministre crudo a la isla, gobernada por Miguel Díaz-Canel.

Fue por esta razón que el expresidente López Obrador salió de su retiro, vía redes sociales, para invitar a los militantes y ciudadanos en general a depositar a la asociación, para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina.

“A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra»”, agregó el tabasqueño.

Ante estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó durante gira por Nayarit el posicionamiento de su antecesor y garantizó que México continuará brindando apoyo a la isla por “razones humanitarias y de solidaridad histórica”.

“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno, y quien quiera apoyar, que apoye”, dijo la titular del Ejecutivo.

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