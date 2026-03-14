El expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, volvió a salir de su retiro, esta vez en defensa de Cuba.

En un posteo en su cuenta personal de X, AMLO hizo un llamado a la población mexicana a donar a una cuenta para enviar ayuda a la isla, luego de que el corte en los envíos de petróleo desde Venezuela y México ha puesto contra las cuerdas a ese país.

"Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba", escribió.

En consecuencia, AMLO invitó "que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!"

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.



A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

La última vez que el exmandatario publicó en sus redes fue el 3 de enero de este año, tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. El morenista afirmó en sus redes sociales que fue un secuestro.

"Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente", publicó López Obrador.

Asimismo, hizo un llamado a Trump a no caer en la "autocomplacencia"; "Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico".

Meses antes de terminar su mandato, López Obrador aseguró que no saldría de su retiro, salvo que se presentara una situación grave.

Desde que dejó la Presidencia en octubre de 2024, López Obrador se ha mantenido en retiro en Palenque, Chiapas.

Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando salió a votar en la primera elección judicial por voto popular en México. También cuando dio a conocer su libro.

La ayuda México - Cuba

La crisis de Cuba se profundizó tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela en enero, luego de una intervención de Estados Unidos que dejó a la isla caribeña sin su principal proveedor de petróleo subsidiado. La decisión de Washington de cortar el flujo de crudo y recursos agravó los problemas económicos, energéticos y sociales que el país ya enfrentaba.

Estados Unidos endureció las sanciones hasta configurar un bloqueo casi total sobre sectores clave. Ambos gobiernos ya mantienen contactos iniciales para explorar un posible acuerdo que combine alivio económico con cambios políticos. Como señales de desescalada de tensiones, Cuba ha realizado gestos como la liberación de presos en medio de estas conversaciones.

México ha promovido el diálogo para evitar un colapso regional e incluso ha ayudado con el envío de ayuda humanitaria, mientras Cuba enfrenta una severa crisis marcada por apagones, escasez, contracción económica y protestas. La isla sufre escasez crónica de combustible, apagones diarios y desabasto de medicinas y alimentos.

El pasado 17 de febrero, Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que el gobierno de México seguirá con el envío de ayuda humanitaria para Cuba, “y otras solicitudes” que hizo la administración de Miguel Díaz-Canel, presidente cubano.

“Por lo pronto no vamos a enviar combustible”, dijo Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

Igualmente, mencionó que México dejó de vender crudo a Cuba para la protección de nuestro país.

El pasado 13 de marzo de 2026 los buques de apoyo logístico de la Armada de México Papaloapan y Huasteco atracaron nuevamente en la bahía de La Habana con un tercer cargamento de ayuda humanitaria para Cuba.

Embajador cubano agradece apoyo

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, agradeció el mensaje del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a apoyar al pueblo cubano a través de donaciones.

En sus cuentas de redes sociales, el diplomático señaló que Cuba se siente acompañado por la solidaridad expresada desde México, después del pronunciamiento del exmandatario.

“El pueblo cubano que lo admira se siente acompañado por los hermanos y hermanas mexicanos que han confirmado que son dignos y justos frente al crimen que Estados Unidos comete contra Cuba”, expresó.

Con información de Salvador Corona, AFP y EFE

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