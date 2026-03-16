Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Generar una base social le costó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 2.6 millones de pesos en diciembre del año pasado, en comidas, posadas, dulces, piñatas, ayudas, cabalgatas, bandas de música, misas y flores para San Judas Tadeo en diferentes municipios de Jalisco, su principal bastión.

Documentos de la narconómina de El Mencho, obtenida por EL UNIVERSAL tras la caída del capo michoacano en Tapalpa, revelan que el grupo criminal destinó al menos un millón de pesos en comidas de Navidad para niños, 250 mil pesos en posadas y 41 mil 468 pesos en piñatas y dulces en localidades como Autlán de Navarro, El Grullo, Cabo Corrientes y Tomatlán, una de sus zonas de mayor influencia.

Para peregrinos, el llamado cártel de las cuatro letras aportó 419 mil pesos y 100 mil pesos más para “flores para San Juditas”, el santo patrono de las causas difíciles y al que El Mencho se encomendaba, de acuerdo con las imágenes religiosas encontradas por este diario en la cabaña 39 del Country Club, su última guarida.

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El 22 de febrero fue abatido El Mencho por el Ejército mexicano en un operativo en la sierra de Tapalpa, lo que causó reacciones violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Según los registros contables a mano, el CJNG apoyó con 6 mil pesos a Casa San Judas, una asociación civil del estado de Jalisco dedicada a la atención de personas con problemas de adicciones y alcoholismo.

En una de las listas se reportan 10 mil pesos por “misas del mes [diciembre]” y un pago de 30 mil pesos de “evento padre Tonaya”, un municipio de la Sierra de Amula, Jalisco, donde en febrero del año pasado fue recapturado Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, hermano de El Mencho, considerado operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las peregrinaciones, misas y flores a San Judas Tadeo revelan la devoción católica de los principales jefes del CJNG, a quienes se les han encontrado altares dedicados a figuras como la Virgen de Guadalupe y San Chárbel, entre otros.

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Tras el abatimiento de El Mencho, los documentos encontrados en su último refugio dan cuenta de las erogaciones realizadas por el grupo criminal para lograr el respaldo a sus acciones. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Y las ayudas económicas a la población son indispensables en las nóminas de los grupos criminales que operan en México, pues con ellas se genera una base social que se convierte en sus escudos de primer contacto contra las operaciones de las autoridades federales.

En su caso, la organización delictiva fundada por El Mencho tiene bien identificadas las carencias y necesidades de la población de los municipios que controlan en el estado de Jalisco.

Pues en la narconómina de El Mencho se registran 100 mil pesos de apoyo a una señora por “derrame cerebral” y 8 mil 800 pesos de “ayudas hemodiálisis”. Hombres, mujeres y niños que reciben ayudas económicas son utilizados por los grupos criminales para evitar el ingreso de las fuerzas del orden a los territorios que controlan.

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Tras el abatimiento de El Mencho, los documentos encontrados en su último refugio dan cuenta de las erogaciones realizadas por el grupo criminal para lograr el respaldo a sus acciones. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

El caso más reciente se registró en mayo de 2025, cuando en un operativo de la Marina-Armada para detener a Abraham Jesús Ambriz Cano, alias Yogurt, jefe regional del CJNG en la zona limítrofe de Michoacán, Jalisco y Colima, pobladores de Huitzontla, municipio de Chinicuila, Michoacán, cavaron zanjas en caminos de terracería e intentaron cerrar las vías de acceso a la comunidad indígena, facilitando su escape.

En el documento también se incluyen apoyos médicos, como uno de 60 mil pesos para “operación muchacho Mario”, con fecha del 22 de diciembre de 2025, así como para esposas de los integrantes del grupo criminal en reestructura, luego del abatimiento de su líder en un operativo del Ejército y de la Guardia Nacional en el municipio de Tapalpa.

En las listas contables también se señalan montos de 5 mil a 45 mil pesos en cabalgatas, un ejemplo de ello es la realizada ese mes en la localidad rural Alcíhuatl, municipio de Villa Purificación.

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Tras el abatimiento de El Mencho, los documentos encontrados en su último refugio dan cuenta de las erogaciones realizadas por el grupo criminal para lograr el respaldo a sus acciones. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Esta comunidad, en la sierra jalisciense, es conocida por ser la sede del Hospitalito, el centro de salud donde el capo Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, se llegó a atender de los problemas de salud que padecía. En julio de 2020, EL UNIVERSAL publicó que el michoacano ordenó equipar el inmueble para tratarse la enfermedad renal que le aquejaba y que deterioró su salud en los últimos años.

Una erogación de 25 mil pesos por “funeral muchacho de choke [sicario]”, asentada el 21 de diciembre de 2025 en la lista titulada Gastos de Cocula, sugiere que el Cártel Jalisco Nueva Generación paga los servicios funerarios a sus elementos caídos en combate, como una especie de prestación en una empresa.

El grupo criminal también destina importantes cantidades para juguetes, despensas, oficinas de halcones, comida, transporte y para bandas de música, todo con un solo fin: generar base social para el desarrollo de sus actividades delictivas.

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Tras el abatimiento de El Mencho, los documentos encontrados en su último refugio dan cuenta de las erogaciones realizadas por el grupo criminal para lograr el respaldo a sus acciones. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

En la narconómina de El Mencho se reportan gastos por más de medio millón de pesos en “bandas tocadas” en el municipio de El Grullo, donde también hace aportaciones para el comedor comunitario utilizado por las personas de escasos recursos económicos.

Desde el pasado 26 de febrero, EL UNIVERSAL ha publicado una serie de reportajes sobre documentos localizados por este diario en uno de los escondites de Nemesio Oseguera, que dan cuenta del pago a distintas autoridades, como policías, funcionarios y personal del propio cártel como halcones, sicarios y hackers.

Tras el abatimiento de El Mencho, los documentos encontrados en su último refugio dan cuenta de las erogaciones realizadas por el grupo criminal para lograr el respaldo a sus acciones. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Tras el abatimiento de El Mencho, los documentos encontrados en su último refugio dan cuenta de las erogaciones realizadas por el grupo criminal para lograr el respaldo a sus acciones. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL