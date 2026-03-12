La aparición de corporaciones policiacas de Jalisco en la narconómina de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, “prepocupa y ocupa” a las autoridades estatales, señaló el coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada; sin embargo, afirmó que la aparición de los nombres de esas dependencias en los documentos encontrados por “EL UNIVERSAL”, no quiere decir que forzosamente estén involucradas.

Indicó que las áreas correspondientes de la Secretaría de Seguridad (de la que dependen las tres corporaciones señaladas) hacen constantemente revisiones del personal, pero también debe haber evidencias para poder proceder.

“No es que estén involucradas necesariamente, aparecieron por ahí en algunos documentos, eso es todo, es un nivel de presunción, si usted quiere, cualquiera puede dejar un papel tirado ahí afuera, poner los nombres de alguien y no necesariamente por esto (se está involucrado); se tienen que hacer las investigaciones, las autoridades correspondientes las tiene que hacer, las áreas de Asuntos Internos tanto de las propias instituciones de seguridad, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad estarán haciendo su trabajo, lo hacen cotidianamente”, señaló.

Recordó que justo para eso existen las evaluaciones de confianza que se realizan de forma constante en todas las corporaciones para detectar elementos no confiables, pero insistió en que la sola mención de estas dependencias en la narconómina de “El Mencho” no es evidencia de un delito.

“Tiene que haber un delito para que se inicien las investigaciones, si no hay evidencias la autoridad investigadora está impedida para iniciar las investigaciones”, insistió.

Alarcón Estrada consideró también que corresponde a las autoridades federales investigar lo que se refiere en estos documentos debido a la naturaleza de los mismos.

“Debe ser en principio una investigación de carácter federal que deberán de hacer, o seguramente están haciendo, en tanto que esto sale de unos documentos debería ser integrado por autoridades federales”, dijo.

