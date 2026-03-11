Más Información

Homicidio doloso baja 44% en el país durante este gobierno

SIP: la libertad de prensa sufrió deterioro dramático

Autos chinos ajustan estrategia para el país

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

Sargazo llega antes al caribe mexicano

“Togo encontró a la primera víctima en menos de 5 minutos”

Edificio colapsado, sin plan de protección civil

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: la FGR investigaba desde 2025 la narconómina de “El Mencho”, mientras los homicidios dolosos bajan un 44%. Además, los casos de sarampión en 2026 ya superan los de todo el año pasado y el edificio en San Antonio Abad colapsó sin plan de protección civil, dejando tres muertos. Noticias de crimen, salud y seguridad que no querrás perderte. Dale play y... ¡Entérate!

