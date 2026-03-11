Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: la FGR investigaba desde 2025 la narconómina de “El Mencho”, mientras los homicidios dolosos bajan un 44%. Además, los casos de sarampión en 2026 ya superan los de todo el año pasado y el edificio en San Antonio Abad colapsó sin plan de protección civil, dejando tres muertos. Noticias de crimen, salud y seguridad que no querrás perderte. Dale play y... ¡Entérate!