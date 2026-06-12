El Mundial de 2026 va a ser histórico por celebrarse en tres países y por reunir a más selecciones que nunca. Pero también va a cambiar la manera en la que entendemos el fútbol desde casa.

El uso de datos, inteligencia artificial, estadísticas avanzadas y nuevas herramientas visuales hará que seguir cada partido sea mucho más entretenido, más claro y, sobre todo, más inmersivo.

El uso de datos e inteligencia artificial hará cada partido más entretenido. Foto: iStock

Leer también Javier Aguirre revela su verdadero legado en el futbol mexicano

Un Mundial más grande y lleno de historias

El Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Será la edición más grande de la historia con 48 selecciones, 16 ciudades y un total de 104 partidos.

Eso significa que vamos a tener mucho más fútbol. Más selecciones implican más estilos de juego, más sorpresas y más historias inesperadas. Ya no será únicamente seguir a las grandes favoritas de siempre; veremos equipos con formas muy distintas de entender el fútbol, selecciones nuevas y jugadores que probablemente mucha gente todavía no conoce.

Ahí es donde los datos se vuelven esenciales. Un torneo de tal magnitud produce un gran caudal de información: remates, conducciones, recuperaciones, presiones, pases entre líneas, carreras a alta intensidad, mapas de calor, goles esperados, secuencias de posesión y comportamientos colectivos.

El aficionado que antes dependía casi por completo de la narración televisiva ahora puede complementar la emoción del directo con capas de interpretación que explican ciertos momentos que ocurren dentro de cada partido.

Ya no basta con mirar el marcador

Durante mucho tiempo, las estadísticas de fútbol se basaban solo en posesión, tiros, faltas y poco más. Servían para hacerse una idea general, sí, pero muchas veces no explicaban realmente lo que había ocurrido en el partido. Porque tener más posesión no significa necesariamente jugar mejor. Y correr más tampoco quiere decir que estés dominando.

El fútbol actual se analiza de una forma mucho más profunda. Ahora se estudia cuánto tarda un equipo en recuperar el balón, cómo rompe líneas de presión, qué espacios genera o cómo se mueve sin pelota.

Durante el Mundial de Qatar 2022 ya se empezaron a analizar aspectos como las entradas al último tercio del campo, la presión tras pérdida, las líneas defensivas o el tiempo de recuperación del balón. Todo esto ayuda bastante al espectador.

Durante el Mundial 2026 se verán equipos con formas muy distintas de entender el fútbol. Foto: iStock

De repente, empiezas a entender detalles que antes pasaban desapercibidos. Un equipo puede parecer que está sufriendo, pero los datos muestran que realmente está esperando el momento perfecto para salir al contraataque. Otro puede tener la pelota durante mucho tiempo, aunque sin crear peligro real.

Por eso seguramente los que más vayan a disfrutar del Mundial de 2026 son aquellos que disfrutan del análisis táctico y hacen apuestas Mundial desde una perspectiva más informativa y estratégica. Los datos ayudan a interpretar tendencias, estados de forma y comportamientos colectivos sin quitarle ni un poco de emoción al fútbol.

La inteligencia artificial como asistente táctico

Uno de los aspectos más llamativos del Mundial de 2026 será el uso de inteligencia artificial. La organización ya ha presentado Football AI Pro, una herramienta creada junto a Lenovo para ayudar a las selecciones a trabajar con datos y análisis avanzados.

Con esto, los entrenadores tendrán más herramientas para preparar partidos, detectar puntos débiles del rival o ajustar estrategias durante el encuentro. Y cuanto mejor preparados estén los equipos, más ricos tácticamente serán los partidos.

Además, la inteligencia artificial también servirá para crear gráficos, resúmenes y contenidos personalizados para los aficionados. Será mucho más fácil seguir a un jugador concreto, analizar una selección o descubrir patrones de juego.

Cámaras, sensores y un seguimiento milimétrico

El fútbol de datos comienza en la captura. En Qatar 2022 ya vimos el famoso fuera de juego semiautomático, basado en 12 cámaras instaladas bajo la cubierta del estadio, capaces de seguir el balón y hasta 29 puntos corporales de cada jugador 50 veces por segundo. Ese sistema registraba decenas de puntos corporales de cada jugador varias veces por segundo.

Cuando un comentarista habla de “equipo largo”, “bloque compacto” o “presión alta”, los gráficos pueden mostrarlo de inmediato. Las líneas defensivas dejan de ser una intuición y se convierten en una visualización. Las rupturas de un atacante pueden medirse. Los espacios entre mediocampo y defensa pueden ilustrarse en pantalla. Es decir, conceptos tácticos que antes parecían reservados para entrenadores o analistas ahora se explican de forma mucho más visual y sencilla.

El uso de IA y datos para predecir jugadas es cada vez más común. Foto: iStock

Avatares 3D para explicar mejor las jugadas

Otra de las novedades previstas para el Mundial de 2026 es el uso de recreaciones digitales en 3D para explicar ciertas acciones del partido. La organización ya ha hablado de avatares virtuales de jugadores que servirán para representar movimientos, posiciones y decisiones arbitrales de una forma mucho más clara.

La aportación más interesante para el público está en la claridad visual. En lugar de observar líneas abstractas o repeticiones difíciles de interpretar, los espectadores podrán ver recreaciones más comprensibles de posiciones, movimientos y referencias corporales.

El Mundial de 2026 será enorme en todos los sentidos. Pero más allá del número de partidos o selecciones, lo realmente importante es cómo cambiará la experiencia de seguir el campeonato.

Seguiremos celebrando goles igual que siempre. Seguiremos sufriendo con las tandas de penaltis y emocionándonos con las sorpresas. Pero además podremos comprender mucho mejor qué está ocurriendo dentro del campo y por qué.

Leer también Fernando Morientes revive México 1986 y destaca la pasión del futbol mexicano