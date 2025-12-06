Más Información

La Selección Mexicana busca romper una "maldición" en el partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica

Selección Mexicana: ¿Hasta dónde llegará el Tri en el Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial?

F1: Max Verstappen saldrá primero en el GP de Abu Dhabi; Norris segundo y Piastri tercero

Calendario Mundial 2026: Horario y canales para ver EN VIVO la revelación de sedes y horarios, HOY

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales de vuelta del Apertura 2025, HOY, sábado 6 de diciembre

Este viernes la FIFA llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 y con él se conocieron los grupos de cada país en la primera edición del torneo de naciones más importante del mundo con 48 selecciones. La quedó en el grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje entre Irlanda, Dinamarca, Macedonia del Norte y República Checa.

De inmediato se dividieron opiniones entre quienes están contentos por los rivales del Tri y quienes creen que no será tan sencillo como parece.

Sin embargo, en tiempos donde la tecnología le ayuda a muchas personas a tomar decisiones y formar una opinión, le preguntamos a la Inteligencia Artificial cuál era su pronóstico para saber hasta dónde llegará el combinado nacional en la próxima Copa del Mundo, y esto fue lo que nos dijo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PRONOSTICA CÓMO LE IRÁ A MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026

ChatGPT respondió que "mi predicción es que México llega hasta octavos o cuartos de final, con un buen chance de llegar a cuartos".

Cuando le pedimos argumentos, ofreció los siguientes:

  • Como país co-anfitrión y jugando en casa (muchos partidos en México), México tiene ventaja de localía: clima, ambiente, afición, energía. Eso reduce presión externa y ayuda a entrar con confianza.
  • El grupo que le tocó parece relativamente accesible: frente a equipos como Sudáfrica national football team, South Korea national football team, y un equipo europeo de repesca (no un súper-potencia seguro). Eso puede facilitar una clasificación como primero o segundo del grupo.
  • Históricamente, cuando México ha sido anfitrión de Mundiales logró su mejor actuación: llegó a cuartos (1970, 1986). FIFA+1
  • Si logran buena química, mentalidad y aprovechar localía, podrían romper su “techo usual” — y un pase a cuartos me parece razonable si todo se alinea.

