La memoria futbolística de Fernando Morientes encuentra uno de sus primeros y más nítidos destellos en México 1986, una Copa del Mundo que marcó su infancia y despertó en él una conexión especial con el torneo. A la distancia, aquel Mundial no solo le dejó imágenes imborrables dentro de la cancha, sino también el recuerdo de una nación volcada por completo al futbol, donde cada partido se sentía como una celebración colectiva.

Esa mezcla de pasión, color y entrega que percibió a través de las transmisiones fue suficiente para sembrar en el entonces niño una emoción que con el paso de los años no ha hecho más que crecer.

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"Mi primera sensación la tuve en España 1982, pero en 1986, en México, tengo muy buenos recuerdos y no se me van a olvidar en la vida. Veía cómo se vive el futbol y la ilusión que hay en las ciudades; en pocos países se vive el deporte con tanto amor. La selección siente la responsabilidad de darle algo grande a la gente y de poner al futbol mexicano en el lugar que verdaderamente le corresponde", mencionó.

El exdelantero español, que confía en ver a su selección brillar nuevamente y repetir la hazaña de 2010 con el título mundial, optó por quitarle la etiqueta de principal favorito y trasladar esa presión a Argentina.

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"Siempre digo que el candidato número uno es el actual campeón del mundo: Argentina. Creo que debe buscar revalidar el título y que los demás intenten destronarle. En España tenemos la ilusión por lo que han demostrado, porque sabemos que pueden ganar, pero en estos torneos hay que ir paso a paso. A partir de los cuartos de final es cuando realmente se identifican los equipos que pueden levantar el título", sentenció.