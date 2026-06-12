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Tener una laptop funcional para estudiar, trabajar o entretenerse ya no tiene que representar un gasto excesivo. Amazon México sorprendió a los consumidores con una oferta que permite adquirir una computadora portátil por menos de 6 mil pesos, una opción ideal para quienes buscan rendimiento y ahorro en un mismo equipo.
Si estás pensando en renovar tu dispositivo o comprar tu primera laptop, te contamos cuáles son sus características y por qué esta rebaja está llamando la atención de miles de usuarios.
La laptop que puedes comprar por menos de 6 mil pesos
Laptop Lenovo Slim 3i
La Lenovo Slim 3i es una laptop diseñada para quienes buscan un equipo confiable para estudiar, trabajar y realizar tareas cotidianas sin gastar de más. Su diseño delgado y ligero facilita el transporte, convirtiéndola en una excelente opción para estudiantes, profesionistas y usuarios que necesitan movilidad durante el día.
Dependiendo de la configuración, integra procesadores Intel de última generación que ofrecen un desempeño fluido para navegación web, videollamadas, edición de documentos, reproducción de contenido multimedia y multitarea. Además, su pantalla de alta definición brinda una experiencia visual cómoda para largas jornadas de trabajo o entretenimiento.
Otro de sus puntos fuertes es la rapidez de respuesta gracias al almacenamiento SSD, que permite iniciar el sistema operativo y abrir aplicaciones en cuestión de segundos. También cuenta con diversas opciones de conectividad, incluyendo puertos USB, HDMI y conexión Wi-Fi, facilitando la integración con otros dispositivos.
La batería está pensada para acompañar al usuario durante varias horas de uso, mientras que su construcción moderna y elegante le da un aspecto premium pese a encontrarse dentro de una categoría accesible.
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