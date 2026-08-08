Pepe Aguilar celebró sus 58 años de edad rodeado de su familia, y amigos, quienes se reunieron en un restaurante para pasar un momento de festejo y mucha música, pues no sólo Ángela y Leonardo le cantaron a Pepe, también lo hizo Christian Nodal, su yerno.

El cantante de regional mexicano agradeció el momento vivido con su familia y dedicó un mensaje para agradecerle al público por su cariño y compañía durante este tiempo.

"Un año más de vida, de música y de momentos que se quedan para siempre. Gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los que están conmigo celebrando un año más. Pero sobre todo, gracias a ustedes, mi público, por acompañarme siempre, por su cariño y por seguir haciendo que la música sea una parte tan importante de mi vida.¡Gracias por tanto cariño!".

La celebración incluyó la partida de un pastel diseñado especialmente para Pepe Aguilar, el cual tenía nopales y un caballo que hizo referencia a su amor por ellos y a por México.

Ángela Aguilar y su hermano Leonardo le cantaron "Las mañanitas", y el momento familiar se selló con abrazos y besos para el festejado de parte de su esposa Aneliz, así como de sus tres hijos, Aneliz, Leonardo y Ángela.

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Christian Nodal no pudo faltar a la celebración e interpretó "Adiós amor" , tema icónico de su carrera y el cual Pepe cantó a todo pulmón a la par de su yerno, con quien mantiene una excelente relación. Pepe no se quedó atrás y cantó "Terrenal", tema que ha hecho famoso Julión Álvarez.

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La velada musical siguió con "Directo al corazón", tema de Pepe Aguilar que cantaron Leonardo y Christian Nodal; "Contigo en la distancia" fue interpretado por Ángela, quien en sus redes también felicitó a su padre con un emotivo video de cuando era una niña, además posteó una foto cono su padre cantando juntos, y usó de fondo "Tu sangre en mi cuerpo".

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El tema fue lanzado en 2017 y refleja el amor, el orgullo y la complicidad entre un padre y una hija.

Ángela también cantó el famoso bolero "Contigo a la distancia", momento en el que Pepe se mostró muy orgulloso del talento de su hija de 22 años.

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Pepe Aguilar, orgulloso de Ángela durante su fiesta de cumpleaños.

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