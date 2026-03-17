Ángela Aguilar expuso su sentir con sus seguidores en su canal de WhatsApp, donde compartió videos de la presentación que tuvo su padre Pepe Aguilar el fin de semana en Houston, la cual estuvo llena de emociones, le dio una lección y le provocó lágrimas de felicidad.

Así lo confesó la cantante de 22 años, quien disfrutó del show junto a su madre Aneliz y su hermano Leonardo, los fans número uno de Pepe, quien se presentó en el Estadio NRG ante 70 mil personas en un espectáculo con sello mexicano.

Ángela ha estado en el centro de la polémica desde que hizo público su romance con el también cantante Christian Nodal, hace casi un par de años, sin embargo, ella ha tratado de alejarse poco a poco de "ese ruido" que hay en redes y estar más cerca de su familia y de la gente que le da paz.

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Por ello, el fin de semana vivió un momento muy emocionante en el show de su padre en Houston, tanta fue la emoción que no pudo evitar llorar:

"Ayer me tocó uno de esos momentos que se te quedan en el corazón por siempre. El ver a mi papá en el rodeo y sentir un orgullo que no se explica mucho, solo se siente. En las primeras canciones, las lágrimas me acompañaron… de ver al hombre que me crió, que me enseñó a amar la música, siendo tan grande", escribió, y confesó que una vez más le dio una lección:

"Tan resiliente, tan fuerte… una vez más, dándome una lección con su ejemplo".

Pepe Aguilar hace llorar a su hija Ángela y le da una lección: "De ver al hombre que me crió siendo tan grande"

Video: Canal de Ángela Aguilar https://t.co/9iha4BUyqd pic.twitter.com/rgWviwVxZK — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 17, 2026

Ángela aprovechó para agradecer a la gente leal y el tener una familia tan unida y buena que no busca más que estar y apoyar.

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"Gracias Dios por rodearme cada vez más de gente leal. Gente genuina. Por darme una familia tan unida y tan buena, que no busca nada más allá de estar… y apoyar", escribió.

La hija de Pepe también compartió un video junto a Nodal, quien dijo, la hace sentir en casa, por lo que externó el deseo de que todos encontraran a una persona "bonita y sin interés".

"Gracias angelitos por darme tanto amor y por estar conmigo, siempre. De corazón, deseo que la vida les regale personas así de bonitas… sin interés, con amor de verdad, de ese que te hace sentir en casa", reflexionó.

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