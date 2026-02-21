Más Información

Christian Nodal compartió una fotografía en la que aparece junto a su esposa, la también cantante Ángela Aguilar, la imagen está dando de qué hablar en redes porque podría tratarse de la ceremonia secreta que habrían protagonizado en Italia, previo a que se hiciera pública su romance.

En dicha imagen, ambos están vestidos de color blanco, ella con un ajustado atuendo y los dos tienen un cigarro en mano; el cantante la abraza por detrás mientras ella sonríe y recarga la cabeza en el pecho de Christian.

De fondo suena la canción "Rosita", de Rauw Alejandro y JHAYCO, y la parte del tema que colocó Nodal en la publicación, dice:

"Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal".

Christian Nodal comparte foto con su esposa, la también cantante Christian Nodal.
La boda civil oficial de Christian y Ángela ocurrió el 24 de julio de 2024 en una ceremonia civil íntima celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en el estado de Morelos, México. El evento, descrito como una boda exclusiva, contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, incluidos Pepe Aguilar, Marc Anthony y Nadia Ferreira.

La foto que publicó el cantante de regional mexicano, bien podría ser del enlace con Ángela ocurrido en la Hacienda San Gabriel de las Palmas; lo que también ha dado de qué hablar es que ambos traen en mano un cigarro; Ángela ha sido captada en palenques de Nodal, no solo con cigarrillo en mano, también tomando bebidas alcohólicas.

Ángela, de 22 años, y Christian, de 26, desataron una ola de señalamientos y críticas al confirmar su romance al poco tiempo de que Nodal se separara de la trapera argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti.

Ángela y Christian alistan su boda religiosa que se llevará a cabo en Zacatecas, en el mes de mayo, según lo revelado por los propios cantantes.

