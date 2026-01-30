Más Información

regresa a los escenarios este 2026, con nuevo look y con un nuevo tatuaje en honor a su esposa, la también cantante Ángela Aguilar, quien lo acompañó en su primer concierto de este años en el Palenque de León, Guanajuato.

Ángela se dejó ver de la mano del cantante minutos antes de que Nodal comenzara a cantar en un show muy exitoso, en el cual también estaba presente su , quien forma parte de su equipo de músicos.

Hace unas semanas se desató en redes sociales la versión de que entre Christian y Esmeralda había un coqueteo "peligroso", incluso, ante la ausencia de la violinista en los últimos conciertos del cantante en 2025, se desató la versión de que Camacho habría sido despedida.

Sin embargo, la noche de ayer formó parte de exitoso show, mientras que Ángela estaba en primera fila aplaudiéndole a su marido, quien lució un nuevo tatuaje en la mano, se trata de la palabra "ÁNGELA", nombre de su esposa.

El tatuaje no pasó desapercibido para sus seguidores, por lo que las fotos en las que lo luce mientras sostiene el micrófono ya circulan en redes sociales.

Fue durante su relación con Belinda, que Nodal se realizó varios tatuajes en honor a la cantante, sobre todo sus ojos en el pecho, los cuales borró tras terminar estrepitosamente con ella cuando ya estaba comprometidos.

Después, Nodal comenzó un romance con la argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti; tras casi dos años juntos, el artista terminó esa relación e hizo público su romance con la hija de Pepe Aguilar, con quien se casó por lo civil en julio de 2024.

La pareja prepara su boda religiosa en Zacatecas, celebración que prometen será muy mexicana.

