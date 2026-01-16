Más Información

y siguen en la luna de miel, la pareja no para con las muestras mutuas de amor y cariño, el cantante mandó a diseñar un brazalete muy especial inspirado en su esposa, la cantante de 22 años que recientemente le regaló a su esposo un caballo por su cumpleaños número 27.

El brazalete de diamantes que generó rumores en redes sociales no fue un regalo de Christian Nodal a Ángela Aguilar, pese a llevar su nombre grabado.​

La pieza, hecha en oro blanco y diamantes por Braggao, presenta el nombre “Ángela”, alas angelicales, corazones ardientes y rosas talladas, lo que durante días alimentó especulaciones de un obsequio romántico del cantante a su esposa.

Sin embargo, el joyero Antonio García explicó que se diseñó para que Nodal lo llevara como emblema personal de su vínculo amoroso con la hija de Pepe Aguilar, su diseño contó con la participación activa del artista y le habría sido entregado durante su cumpleaños.

"Un brazalete que guarda significado en cada detalle. Diamante natural en corte redondo, grabados artesanales y detalles simbólicos que lo hacen único. En Braggao contamos historias a través de oro y brillo", se lee en la descripción de las fotos que compartió la marca.

Brazalete de Christian Nodal inspirado en su esposa Ángela Aguilar. Foto: Instagram braggaomx
Brazalete de Christian Nodal inspirado en su esposa Ángela Aguilar. Foto: Instagram braggaomx

Detalles del brazalete inspirado en la cantante Ángela Aguilar.
Detalles del brazalete inspirado en la cantante Ángela Aguilar.

La fiesta para el cantante de regional mexicano se realizó en Zacatecas el pasado fin de semana, y aunque toda la familia Aguilar estuvo presente, llamó la atención que los padres de Nodal no aparecieron en las fotografías ni en los videos de la celebración.

Ángela comenzó a construir su propia casa en Zacatecas cuando tenía 18 años, y ahora, cuatro años después, la propiedad ya está lista, fue ahí donde tanto ella como Christian se tomaron unas fotografías que circularon en redes.

La pareja sigue dando de qué hablar desde que destaparon su romance en 2024; a más de un año de casados, cibernautas los critican y atacan porque supuestamente ya sostenían una relación sentimental desde antes de que el cantante terminara con la argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti.

