El fin de semana pasado, el cantante Christian Nodal fue festejado por todo lo alto por su esposa Ángela Águilar, quien le organizó tres días de fiesta junto a su familia política y amigos, en los que no faltaron regalos de lujo como un caballo y fuegos artificiales.

Pero algo que llamó la atención es que una de las reuniones organizadas en su honor tuvo como temática los piratas, ya que su pastel y la decoración del lugar incluyeron calaveras, espadas y redes. Es bien sabido que Nodal es fan del anime y manga One Piece, en el cual se siguen las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven que tiene la habilidad de estirar su cuerpo como goma gracias a que comió la fruta del diablo, y busca convertirse en el Rey de los Piratas.

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran el cumpleaños 27 del cantante. Fotos: Instagram

Christian ha tenido la suerte de que cada una de sus parejas ha sabido perfectamente lo que le gusta y le ha organizado el cumpleaños que cualquier novio quisiera tener, aunque la historia entre ellos haya terminado no muy bien poco tiempo después.

En 2022, cuando el cantante celebró sus 23 primaveras, Belinda —su novia de aquel entonces— le organizó junto a su familia una reunión muy íntima donde sólo estuvieron sus más allegados. Con un espacio adornado con velas en las mesas y una elegante vajilla, dos pasteles —uno con la temática de Speedy González (personaje con quien Nodal se identifica) y otro con el funko de Venom—, botargas de los personajes de Toy Story, la presencia de su banda favorita Nunca Jamás y, por supuesto, mariachis.

Aunque no fue una celebración rimbombante y llena de lujos, el cumpleaños que le organizó la cantante argentina Cazzu en 2024, cuando Nodal festejó 25 años, estuvo llena de detalles y significados. Este era el primer onomástico del sonorense siendo papá, ya que Inti —su primogénita— tenía tan sólo cuatro meses de edad; tal vez por eso no hubo algo más elaborado.

Christian Nodal cumple 25 años y Cazzu lo festeja con romántico detalle. Foto: Instagram.

Pero Cazzu despertó al cantante esa mañana con un desayuno y más tarde lo sorprendió con un asado tradicional, debido a que celebraron en el rancho que compartieron en Argentina, y con un pastel con la temática de One Piece; además de decorar con girasoles —la flor favorita de Nodal— y al caer la tarde cerraron el día con un espectáculo de fuegos artificiales.

