"A mí me gusta la parranda, a mi me gustan las mujeres", dice parte de la canción "Aventurero", de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero en un accidente aéreo mientras se dirigía a un concierto; el cantante Christian Nodal, le rindió un homenaje en redes después de que el fin de semana celebrara su cumpleaños número 27.

El mexicano tuvo una fiesta con todo y caballo de regalo por parte de su esposa Ángela Aguilar; música, comida, abrazos y amigos formaron parte de la fiesta celebrada en Zacatecas, los grandes ausentes fueron los padres de Nodal, quienes rara vez se les ha visto interactuando con la familia de Ángela.

En redes, muchos comparan el éxito de Yeison Jiménez en colombia con el que tiene Christian Nodal en México, ambos intérpretes de música regional de su país, jóvenes y con prometedores escenarios de éxito para el futuro, aunque Yeison ya planeaba retirarse en uno a, cuando cumpliera 35.

El domingo, miles de personas se congregaron en las afueras del estadio El Campín de Bogotá para rendir homenaje a Yeison en un acto espontáneo que terminó convertido en una celebración colectiva de su vida y su música.

Una seguidora del cantante colombiano Yeison Jiménez enciende velas durante un homenaje este domingo, en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia). La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien pereció junto con otras cinco personas en un accidente de avión ocurrido el sábado en el departamento de Boyacá, tiene consternada a Colombia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro. FOTO: EFE/ Carlos Ortega.

Como si de un gran concierto o un multitudinario partido de fútbol se tratase, desde las primeras horas de la tarde largas filas se formaron alrededor del estadio para ingresar al espacio vallado y protegido donde una gran pantalla mostró actuaciones pasadas del artista.

Los alrededores del estadio fueron el lugar elegido por sus seguidores por su fuerte valor simbólico: allí Jiménez juntó en 2025 a 40 mil personas en un multitudinario concierto y tenía previsto volver a presentarse este año.

Frente a la pantalla, los asistentes, con sombrero y poncho colombianos, y portando globos y ramos de flores blancas, se organizaron en semicírculo y corearon sus canciones más conocidas mientras caía el sol en Bogotá, en un ambiente que pasó del recogimiento a la celebración de su legado.

Christian Nodal le rinde homenaje a Yeison Jiménez

Christian Nodal le rindió un homenaje a Yeison en su cuenta de Instagram, publicó una foto de sí mismo frente al espejo con el tema de fondo "Aventurero", tema que habla de la una vida llena de diversión y mujeres, lanzada por Jiménez hace siete años.

Yo soy un vagabundo

Que ando por el mundo

Derrochando amor

Yo soy un mujeriego

Pobre y muy sincero

Con el corazón

Christian Nodal recuerda a Yeison Jiménez, cantante de regional colombiano que murió a los 34 años.

Jiménez, de 34 años, nacido en el municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, fue un hombre de origen humilde que en su infancia trabajó en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá, y que encontró la muerte cuando estaba en la cúspide de su carrera.

El artista se convirtió en una de las figuras más representativas de la música popular colombiana y, además de su carrera artística, impulsó una fundación con la que desarrolló iniciativas de apoyo social dirigidas a comunidades vulnerables, en especial a niños y jóvenes.

Durante el homenaje, varios cantantes jóvenes y artistas emergentes que en el pasado compartieron escenario con Jiménez interpretaron algunas de sus canciones, en un gesto de gratitud hacia quien consideraban un referente de la música popular colombiana.

A través de redes sociales se anunció que el miércoles 14 de enero se realizará un homenaje para el cantante en el Movistar Arena, en Colombia; recientemente, Yeison Jiménez dijo en una entrevista que deseaba retirarse a los 35 años para disfrutar del fruto de su trabajo junto a su familia, pues confesó que aunque tenía varias comodidades, casas y lujos, dijo que por falta de tiempo había disfrutado muy poco de todo ello, por lo que deseaba descansar para poder disfrutar de su vida.

*Con información de EFE.

