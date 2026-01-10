El cantante colombiano Yeison Jiménez murió tras sufrir un accidente aéreo, viajaba en una avioneta que se accidentó la tarde de este 10 de enero tras despegar en la localidad de Paipa, también perdieron la vida tres de sus acompañantes, el piloto y el copiloto de la avioneta privada.

El músico se transportaba en un vuelo charter que despegó este sábado del aeropuerto de Paipa, no logró altura y terminó incinerado en un potrero muy cerca del final de la pista.

RTVC presentó imágenes del siniestro; el músico tenía planeado ofrecer un concierto esta noche en en Marinilla, Colombia; soñó que su partida sería en un accidente aéreo y lo narró con detalle en una entrevista.

Tuvo varios sueños relacionados en los que sufría accidentes aéreos, lo cual le ocasionó depresión y ansiedad.

Muere cantante Yeison Jiménez, junto a sus acompañantes, al estrellarse avioneta; iba rumbo a presentación en Marinilla, Colombia. (10/01/2026) Foto: El Tiempo

Su andar artístico comenzó cuando era un niño, a los 7 años, tras participar en el festival de la canción infantil, que se realiza en Manzanares (Caldas), el cual reúne los mejores exponentes infantiles y juveniles de la música.

En 2021 fue integrante del jurado en el programa musical "Yo Me Llamo" en su octava temporada del canal Caracol Televisión.

"Siempre humilde porque lo que dios da también lo puede quitar", fue la última frase que compartió en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 5 millones de seguidores.

