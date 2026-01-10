Más Información
Este 10 de enero, el gobierno de Colombia informó la muerte de Yeison Jiménez, cantante de música regional, junto a miembros de su equipo, tras accidente de la avioneta privada en la que viajaba rumbo a una presentación en Marinilla.
A través de redes sociales el presidente Gustavo Petro confirmó que durante el siniestro, fallecieron seis personas en el departamento de Boyacá, Colombia.
El gobierno local dio a conocer que abordo de la aeronave se encontraba Yeison Jiménez, así como sus acompañantes:
- Capitán Hernando Torres
- Juan Manuel Rodríguez
- Óscar Marín
- Jefferson Osorio
- Weisman Mora
"De igual manera, lamentamos profundamente el fallecimiento de las demás víctimas del siniestro, tripulación y miembros de su equipo", escribió en un comunicado el gobierno de Boyacá.
La aeronave fue identificada con la matrícula N325FA, tenía como destino el aeropuerto de la cuidad de Medellín, para posteriormente dirigirse al municipio de Marinilla donde el cantante de música popular colombiana daría un concierto.
Ante la emergencia, la Defensa Civil de Colombia se trasladó a la vereda Romita, donde desplegó ambulancias para brindar atención prehospitalaria.
Minutos antes del trágico accidente, Yeison Jiménez, había visitado un establecimiento de productos típicos boyacenses.
Por su parte, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo correspondiente para determinar las causas del hecho.
En tanto, se informó que la AEROCIVIL mantendrá actualizaciones del caso en tanto se den más detalles.
