Más Información

Tras choque en Brooklyn, buque escuela Cuauhtémoc regresa a Salina Cruz, Oaxaca, para ser reparado; podrá ser visitado en próximos días

Tras choque en Brooklyn, buque escuela Cuauhtémoc regresa a Salina Cruz, Oaxaca, para ser reparado; podrá ser visitado en próximos días

Se registra incendio en edificio de departamentos de la colonia Condesa; no se reportan personas lesionadas

Se registra incendio en edificio de departamentos de la colonia Condesa; no se reportan personas lesionadas

VIDEO: EU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria; ataque es por la muerte de 3 estadounidenses en Palmira

VIDEO: EU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria; ataque es por la muerte de 3 estadounidenses en Palmira

León vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 10 de enero

León vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 10 de enero

¿“Sinners” o “One Battle After Another”? Estas son las favoritas a dominar los Globos de Oro 2026, según apuestas e IA

¿“Sinners” o “One Battle After Another”? Estas son las favoritas a dominar los Globos de Oro 2026, según apuestas e IA

Sheinbaum presenta nuevo centro de café y maíz Bienestar en Guerrero; busca que la alimentación en México no dependa del exterior

Sheinbaum presenta nuevo centro de café y maíz Bienestar en Guerrero; busca que la alimentación en México no dependa del exterior

Ataques simultáneos en Valle de Santiago, Guanajuato, deja seis personas muertas; entre las víctimas hay dos menores

Ataques simultáneos en Valle de Santiago, Guanajuato, deja seis personas muertas; entre las víctimas hay dos menores

Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López

Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López

Coloca Profeco sellos de suspensión en establecimientos de CDMX y Edomex; hay farmacias, centros comerciales y hasta cantinas

Coloca Profeco sellos de suspensión en establecimientos de CDMX y Edomex; hay farmacias, centros comerciales y hasta cantinas

Edificio donde se registró explosión en Paseos de Taxqueña es rehabilitable, aseguran autoridades; proyecto estará a cargo de la Secretaría de Vivienda

Edificio donde se registró explosión en Paseos de Taxqueña es rehabilitable, aseguran autoridades; proyecto estará a cargo de la Secretaría de Vivienda

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Tribunal de Chihuahua ordena atraer al fuero federal caso del exgobernador Javier Corral; lo acusan de peculado

Tribunal de Chihuahua ordena atraer al fuero federal caso del exgobernador Javier Corral; lo acusan de peculado

Este 10 de enero, el gobierno de Colombia informó la muerte de , cantante de música regional, junto a miembros de su equipo, tras accidente de la avioneta privada en la que viajaba rumbo a una presentación en Marinilla.

A través de redes sociales el presidente Gustavo Petro confirmó que durante el siniestro, fallecieron seis personas en el departamento de Boyacá, Colombia.

El gobierno local dio a conocer que abordo de la aeronave se encontraba Yeison Jiménez, así como sus acompañantes:

Lee también

  • Capitán Hernando Torres
  • Juan Manuel Rodríguez
  • Óscar Marín
  • Jefferson Osorio
  • Weisman Mora

"De igual manera, lamentamos profundamente el fallecimiento de las demás víctimas del siniestro, tripulación y miembros de su equipo", escribió en un comunicado el gobierno de Boyacá.

Fotografía tomada a través de rastreo de redes de bomberos y rescatistas cerca a una avioneta accidentada este sábado, en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, iba a bordo de la avioneta que se accidentó, según confirmaron medios locales. Foto: EFE
Fotografía tomada a través de rastreo de redes de bomberos y rescatistas cerca a una avioneta accidentada este sábado, en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, iba a bordo de la avioneta que se accidentó, según confirmaron medios locales. Foto: EFE

La aeronave fue identificada con la matrícula N325FA, tenía como destino el aeropuerto de la cuidad de Medellín, para posteriormente dirigirse al municipio de Marinilla donde el cantante de música popular colombiana daría un concierto.

Muere cantante Yeison Jiménez, junto a sus acompañantes, al estrellarse avioneta; iba rumbo a presentación en Marinilla, Colombia. (10/01/2026) Foto: El Tiempo
Muere cantante Yeison Jiménez, junto a sus acompañantes, al estrellarse avioneta; iba rumbo a presentación en Marinilla, Colombia. (10/01/2026) Foto: El Tiempo

Ante la emergencia, la Defensa Civil de Colombia se trasladó a la vereda Romita, donde desplegó ambulancias para brindar atención prehospitalaria.

Fotografía publicada en la cuenta de X @DefensaCivilCo laDefensa Civil de Colombia que muestra a integrantes de varios equipos de socorro atendiendo el accidente de una avioneta este sábado, en zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, murió al accidentarse la avioneta en la que viajaba, informaron las autoridades. EFE/ Defensa Civil de Colombia
Fotografía publicada en la cuenta de X @DefensaCivilCo laDefensa Civil de Colombia que muestra a integrantes de varios equipos de socorro atendiendo el accidente de una avioneta este sábado, en zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, murió al accidentarse la avioneta en la que viajaba, informaron las autoridades. EFE/ Defensa Civil de Colombia

Lee también

Minutos antes del trágico accidente, Yeison Jiménez, había visitado un establecimiento de productos típicos boyacenses.

Por su parte, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo correspondiente para determinar las causas del hecho.

En tanto, se informó que la AEROCIVIL mantendrá actualizaciones del caso en tanto se den más detalles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta