Este 10 de enero, el gobierno de Colombia informó la muerte de Yeison Jiménez, cantante de música regional, junto a miembros de su equipo, tras accidente de la avioneta privada en la que viajaba rumbo a una presentación en Marinilla.

A través de redes sociales el presidente Gustavo Petro confirmó que durante el siniestro, fallecieron seis personas en el departamento de Boyacá, Colombia.

El gobierno local dio a conocer que abordo de la aeronave se encontraba Yeison Jiménez, así como sus acompañantes:

Lee también Brasil abandonará custodia de la Embajada argentina en Venezuela, según fuentes oficiales; Italia entra al quite

Capitán Hernando Torres

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio

Weisman Mora

"De igual manera, lamentamos profundamente el fallecimiento de las demás víctimas del siniestro, tripulación y miembros de su equipo", escribió en un comunicado el gobierno de Boyacá.

Fotografía tomada a través de rastreo de redes de bomberos y rescatistas cerca a una avioneta accidentada este sábado, en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, iba a bordo de la avioneta que se accidentó, según confirmaron medios locales. Foto: EFE

La aeronave fue identificada con la matrícula N325FA, tenía como destino el aeropuerto de la cuidad de Medellín, para posteriormente dirigirse al municipio de Marinilla donde el cantante de música popular colombiana daría un concierto.

Muere cantante Yeison Jiménez, junto a sus acompañantes, al estrellarse avioneta; iba rumbo a presentación en Marinilla, Colombia. (10/01/2026) Foto: El Tiempo

Ante la emergencia, la Defensa Civil de Colombia se trasladó a la vereda Romita, donde desplegó ambulancias para brindar atención prehospitalaria.

Fotografía publicada en la cuenta de X @DefensaCivilCo laDefensa Civil de Colombia que muestra a integrantes de varios equipos de socorro atendiendo el accidente de una avioneta este sábado, en zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, murió al accidentarse la avioneta en la que viajaba, informaron las autoridades. EFE/ Defensa Civil de Colombia

Lee también Honduras retira denuncia del tratado de extradición con EU; acordó con gobierno de Trump mantenerlo hasta el 27 de enero

Minutos antes del trágico accidente, Yeison Jiménez, había visitado un establecimiento de productos típicos boyacenses.

⚫️EL TIEMPO conoció uno de los últimos videos con vida de Yeison Jiménez y sus músicos antes de fallecer en un trágico accidente este 10 de enero. El grupo visitó, hacia las p.m., un establecimiento de productos típicos boyacenses.



La dueña del local le dijo a este diario que… pic.twitter.com/EGAZB5I5wF — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 11, 2026

Por su parte, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo correspondiente para determinar las causas del hecho.

En tanto, se informó que la AEROCIVIL mantendrá actualizaciones del caso en tanto se den más detalles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/bmc

Más Información