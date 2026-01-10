Una avioneta que se estrelló en una zona rural del departamento de Boyacá (centro) dejó seis muertos, informó el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Añadió que el avión "al parecer se incendio en vuelo, en las cercanías de Paipa". La Aeronáutica Civil de Colombia activó los protocolos de búsqueda, rescate e investigación del siniestro.

Según informó la autoridad aeronáutica, la aeronave con la matrícula N325FA, transportaba al piloto, al copiloto y a cuatro pasajeros, y había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín, en el noroeste del país.

Según imágenes difundidas por redes sociales, la avioneta quedó completamente calcinada.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo correspondiente para determinar las causas del hecho.

Muere cantante Yeison Jiménez, junto a sus acompañantes

En el accidente falleció el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, tres de sus acompañantes, el piloto y el copiloto de la avioneta privada.

El artista natural del municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, había tenido una presentación anoche en Málaga (Santander), desde donde llegó a Paipa para descansar y tomar una avioneta privada que había contratado para que lo llevara al aeropuerto de Medellín, para desplazarse a Marinilla, donde tenía una presentación esta noche.

El accidente se presentó en la vereda Romita, zona rural del municipio, poco después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Paipa.

Según informó el alcalde Germán Ricardo Camacho a EL TIEMPO, la emergencia fue atendida priorizando la verificación de las condiciones del área y la seguridad de la comunidad, mientras se brindaba el acompañamiento necesario por parte de dos ambulancias de Defensa Civil Duitama, una de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Paipa, una máquina bomberos Paipa, una camioneta de la Aeronáutica Civil, una maquina Bomberos Aeronáuticos Paipa, una extintora de Bomberos Duitama, una de rescate de Bomberos Duitama, una camioneta logística de Bomberos Duitama, un vehículo del concesionario BTS y una camioneta logística de Duitama.

