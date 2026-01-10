Más Información

VIDEO: EU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria; ataque es por la muerte de 3 estadounidenses en Palmira

Sheinbaum presenta nuevo centro de café y maíz Bienestar en Guerrero; busca que la alimentación en México no dependa del exterior

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López

Edificio donde se registró explosión en Paseos de Taxqueña es rehabilitable, aseguran autoridades; proyecto estará a cargo de la Secretaría de Vivienda

Frente frío número 27: lluvias intensas y frío extremo; más de 20 estados con afectaciones para el domingo 11 de enero

Tribunal de Chihuahua ordena atraer al fuero federal caso del exgobernador Javier Corral; lo acusan de peculado

Marchan en CDMX para pedir liberación de Maduro; rechazan "imperialismo" estadounidense

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña

Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador

Irán aspira a la libertad y EU está "listo para ayudar", afirma Trump; ha advertido que podría ordenar ataques militares

Trump firma decreto para proteger ganancias por petróleo de Venezuela retenidas por EU; busca "promover objetivos de política exterior"

Una que se estrelló en una zona rural del departamento de Boyacá (centro) dejó seis muertos, informó el presidente colombiano, .

Añadió que el avión "al parecer se en vuelo, en las cercanías de Paipa". La Aeronáutica Civil de Colombia activó los protocolos de búsqueda, rescate e investigación del siniestro.

Según informó la autoridad aeronáutica, la aeronave con la matrícula N325FA, transportaba al piloto, al copiloto y a cuatro pasajeros, y había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín, en el noroeste del país.

Según imágenes difundidas por redes sociales, la avioneta quedó completamente calcinada.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo correspondiente para determinar las causas del hecho.

Muere cantante Yeison Jiménez, junto a sus acompañantes

En el accidente falleció el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, tres de sus acompañantes, el piloto y el copiloto de la avioneta privada.

El artista natural del municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, había tenido una presentación anoche en Málaga (Santander), desde donde llegó a Paipa para descansar y tomar una avioneta privada que había contratado para que lo llevara al aeropuerto de Medellín, para desplazarse a Marinilla, donde tenía una presentación esta noche.

El accidente se presentó en la vereda Romita, zona rural del municipio, poco después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Paipa.

Según informó el alcalde Germán Ricardo Camacho a EL TIEMPO, la emergencia fue atendida priorizando la verificación de las condiciones del área y la seguridad de la comunidad, mientras se brindaba el acompañamiento necesario por parte de dos ambulancias de Defensa Civil Duitama, una de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Paipa, una máquina bomberos Paipa, una camioneta de la Aeronáutica Civil, una maquina Bomberos Aeronáuticos Paipa, una extintora de Bomberos Duitama, una de rescate de Bomberos Duitama, una camioneta logística de Bomberos Duitama, un vehículo del concesionario BTS y una camioneta logística de Duitama.

