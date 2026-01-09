Más Información

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Tras descarrilamiento, Tren Interoceánico lanza nueva licitación para seguridad y vigilancia; firma convenio temporal para seguro de pasajeros

Oposición venezolana reporta 11 excarcelaciones; "no queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros: Edmundo González

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Arranca nuevo registro para celulares; especialistas ven riesgos y violaciones a la privacidad

Sheinbaum descarta declaratorias de emergencia en su gobierno; dice que hay un plan permanente ante desastres

“Baja cifra de homicidios 40% en este sexenio”

Por Trump se acabaron los abrazos, no balazos: experto

Juez da prórroga para cierre de investigaciones en caso del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum; audiencia será el 13 de enero

EU intercepta otro petrolero sancionado en el mar Caribe; “flotas fantasma no eludirán la justicia”, dice Kristi Noem

Existe "una amenaza real" de acción militar de EU en Colombia, alerta Petro; el país trata a otros como parte de un "imperio", dice

El presidente de , Gustavo Petro, cree que existe una "amenaza real" de una acción militar estadounidense contra el país sudamericano, después del ataque y el secuestro de su homólogo en , según dijo a la cadena pública británica BBC.

En declaraciones desde Bogotá difundidas en la página web de la emisora, Petro afirmó que Estados Unidos trata a otros países como parte de un "imperio" y señaló que la primera potencia global corre el riesgo de pasar de "dominar el mundo" a quedar "aislado".

Tras la intervención en Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que una operación militar contra Colombia "suena bien" y advirtió a Petro de que debe "vigilar su trasero".

Los dos mandatarios hablaron por teléfono el miércoles por la noche, tras lo cual el líder republicano adelantó que lo recibirá en la Casa Blanca en un futuro próximo.

En su entrevista con la BBC, Petro reveló que esa llamada duró algo menos de una hora, "la mayor parte ocupada por mí", y que abordó el narcotráfico en Colombia, la visión de Bogotá sobre Venezuela y la situación de América Latina respecto a Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE/AP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE/AP

Petro acusa al ICE de actuar como "brigadas nazis"

El presidente izquierdista, que en el pasado formó parte de la guerrilla en Colombia, también criticó, en sus comentarios a la cadena británica, la política migratoria de EU y acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de actuar como "brigadas nazis".

Trump, que culpa a la inmigración por la delincuencia en Estados Unidos, ha ampliado las funciones del allí, al tiempo que recrimina a países como Colombia y Venezuela no hacer lo suficiente para combatir el narcotráfico.

El pasado miércoles, un agente del ICE mató a tiros a la estadounidense de 37 años Renee Good mientras maniobraba su vehículo, tras intentar bloquear el paso, en una protesta en Minneapolis contra la presencia de esos funcionarios federales.

Petro opinó que el ICE "ha llegado a un punto en el que ya no solo persigue a latinoamericanos en las calles, lo cual para nosotros es una afrenta, sino que también mata a ciudadanos de Estados Unidos".

En cuanto a la potencial amenaza estadounidense sobre Colombia, el presidente declaró que la posibilidad de eliminarla "depende de las conversaciones en curso".

Preguntado por la BBC sobre cómo se defendería el país en caso de ataque, dijo que "preferiría que se tratara de diálogo", pero añadió que "la historia de Colombia muestra cómo ha respondido frente a grandes Ejércitos".

"No se trata de enfrentar a un gran Ejército con armas que no tenemos. Ni siquiera contamos con defensas antiaéreas. En cambio, confiamos en las masas, en nuestras montañas y en nuestras selvas, como siempre lo hemos hecho", afirmó.

