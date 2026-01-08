ICE mata a mujer estadounidense en Minneapolis; lo que hay que saber sobre el tiroteo fatal en medio de una redada

Más Información
Minneapolis.- Funcionarios federales y líderes locales se enfrentaron el miércoles por sus diferentes caracterizaciones de un tiroteo fatal cometido por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) en Minneapolis.
Si bien la administración del presidente Donald Trump describió el asesinato de una mujer de 37 años como un acto de defensa propia en medio de su última ofensiva migratoria, los funcionarios de Minneapolis han cuestionado esa narrativa.
Esto es lo que se sabe sobre el tiroteo:
Cómo se desarrolló
La mujer recibió un disparo en su automóvil en un barrio residencial al sur del centro de Minneapolis, aproximadamente a una milla (1.6 kilómetros) de donde la policía mató a George Floyd en 2020. Los videos tomados por transeúntes y publicados en las redes sociales muestran a un oficial acercándose a una camioneta detenida en medio de la carretera, exigiendo al conductor que abra la puerta y agarrando la manija.
El Honda Pilot comienza a avanzar y un oficial de ICE diferente que está parado frente al vehículo saca su arma e inmediatamente dispara al menos dos tiros al vehículo a corta distancia, saltando hacia atrás mientras el vehículo se mueve hacia él.
La camioneta se estrella entonces contra dos autos estacionados en una acera cercana antes de detenerse por completo. Se escucha a los testigos gritar en estado de shock.
La víctima era "esposa y madre"
Renee Nicole Macklin Good murió por heridas de bala en la cabeza.
Se describió en redes sociales como una "poeta, escritora, esposa y madre" de Colorado. Las llamadas y mensajes a su familia no fueron respondidos de inmediato.
Los registros públicos muestran que Macklin Good había vivido recientemente en Kansas City, Missouri, donde ella y otra mujer con la misma dirección habían iniciado el año pasado un negocio llamado B. Good Handywork.
En un video publicado en redes sociales desde el lugar del incidente, se ve a una mujer, que describe a Macklin Good como su esposa, sentada cerca del vehículo, sollozando. Dice que la pareja acababa de llegar a Minnesota y que tenían un hijo de 6 años.
Su asesinato atrajo rápidamente a cientos de manifestantes furiosos. Esal menos la quinta muertecomo resultado de la agresiva represión migratoria estadounidense que la administración Trump lanzó el año pasado.
Noem dice que el oficial siguió el entrenamiento
El agente del ICE no ha sido identificado públicamente. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo describió únicamente como un agente con experiencia y afirmó que había resultado herido en junio tras ser arrastrado por el vehículo de un manifestante anti-ICE.
Dijo que el agente fue atropellado por el vehículo durante el tiroteo del miércoles y trasladado al hospital. Ya fue dado de alta.
“Nuestro oficial siguió su entrenamiento, hizo exactamente lo que le enseñaron a hacer en esa situación y tomó medidas para defenderse y defender a sus compañeros agentes del orden”, dijo Noem.
Noem dijo que los agentes intentaban sacar un vehículo de la nieve cuando un grupo de manifestantes se abalanzó sobre ellos. Los agentes acababan de completar un operativo y trataban de regresar a la sede, añadió.
La mujer estaba bloqueando a los oficiales con su vehículo y se negó a obedecer las órdenes de la policía, dijo Noem.
“Luego armó su vehículo e intentó atropellar a un agente del orden público”, dijo Noem. “Esto parece ser un intento de matar o causar lesiones a los agentes, un acto de terrorismo doméstico”.
Los líderes locales rechazan la versión y estado de emergencia
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró estado de emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse tras la muerte de la mujer.
Afirmó que su administración “no se detendrá ante nada para exigir responsabilidades y justicia”. Explicó que la “Oficina Estatal de Detención Criminal está trabajando en la investigación” del tiroteo a la mujer.
Al mismo tiempo, subrayó que “no necesitamos más ayuda del gobierno federal. Donald Trump y Kristi Noem, ya han hecho suficiente”, dijo Walz.
El jefe de policía Brian O'Hara no dio ninguna indicación de que el conductor estuviera tratando de dañar a alguien cuando describió el tiroteo a los periodistas.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó de "basura" la descripción de Noem sobre los hechos, afirmando que había visto videos del tiroteo que demuestran que no fue en defensa propia y que era evitable. Frey criticó el despliegue federal de más de 2000 agentes en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul.
“Están destrozando familias. Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando gente”, dijo Frey.
Estados Unidos se aleja de sus aliados: Macron; afirma que "las grandes potencias quieren repartirse mundo"
