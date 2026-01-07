Una mujer que ICE mató en Minneapolis fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, una querida y “compasiva” residente, dijo su madre.

Ella fue identificada públicamente por su madre horas después de que fuera asesinada a tiros, informó el Star Tribune.

“Renee era una de las personas más amables que he conocido”, dijo su madre, Donna Granger. “Era sumamente compasiva. Cuidó de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa. Era un ser humano increíble”.

"Qué tontería", dijo Granger sobre la muerte de su hija. "Probablemente estaba aterrorizada".

La mujer estaba entre varias personas que supuestamente bloquearon la calle con sus vehículos para evitar que los agentes se movieran, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un video del incidente, que no ha sido verificado por la AFP, muestra un auto formato SUV maniobrando ante vehículos del ICE sin distintivos.

La conductora, que según el alcalde era una mujer de 37 años, intentó huir cuando los agentes se acercaron y trataron de abrir la puerta. Uno de ellos disparó tres veces con una pistola contra la conductora cuando esta trataba de alejarse.

Donald Trump, quien ha ordenado estas redadas contra los migrantes en todo el país, acusó a la víctima de atropellar al agente.

"La mujer que conducía el automóvil estaba muy alterada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, intencionada y viciosa al agente del ICE, que al parecer le disparó en defensa propia", dijo Trump en Truth Social.

El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por el presidente contra la migración en esta ciudad del norteño estado de Minnesota.

"Intentar atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo interno", afirmó el Departamento de Seguridad Nacional, que dirige el ICE, en X.

"Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia. La presunta autora fue alcanzada y falleció. Se espera que los agentes que resultaron heridos se recuperen por completo", añadió.

La Oficina de Detención Criminal de Minnesota participará en la investigación del tiroteo, junto al FBI, según informaron las autoridades.

Minnesota declara emergencia y alista Guardia Nacional

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse tras la muerte de la mujer.

Walz anunció las medidas para "estar listos" para afrontar "la agitación civil" al recordar el verano de 2020, cuando en plena pandemia hubo protestas masivas contra la brutalidad policíaca tras la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd en Mineápolis, misma ciudad en la que ICE mató ahora a la mujer, identificada como una estadounidense blanca, de 37 años.

"Hemos activado el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal, el liderazgo de la patrulla estatal de la Guardia Nacional está conectada con el Departamento de Policía de Minneapolis", expresó el funcionario, del Partido Demócrata, en una rueda de prensa.

El mandatario estatal notificó de estas acciones ante el incremento de manifestaciones tras la muerte de la mujer.

El gobernador calificó el hecho de "innecesario" y "prevenible", al señalar que el estado afronta una "situación caótica causada por el mayor despliegue en la historia estadounidense de agentes federales sin comunicación con los locales".

"Quiero ser muy cuidadoso aquí porque Donald Trump hará todo esto acerca de mí. Él hará que esto sea sobre política. Esto es sobre seguridad pública y normalidad", indicó.

A pesar del "enojo", el gobernador urgió a los manifestantes a protestar de forma pacífica y "no morder el anzuelo" del gobierno federal, pues Mineápolis fue el epicentro de graves manifestaciones y disturbios a nivel nacional en 2020 tras la muerte de Floyd durante la primera gestión de Trump (2017-2021).

El funcionario no aclaró bajo qué escenario activaría la Guardia Nacional o la Patrulla Estatal, pero prometió que estos elementos estarían ahí para "proteger" a la población y sus "derechos constitucionales".

"Tenemos cerca de 7 mil 500 tropas en nuestros sitios de entrenamiento a lo largo del estado. Lo que sucede es que le das a la Guardia Nacional una orden de advertencia, lo que es un aviso de que algo podría ocurrir", acotó.

El gobernador ha cuestionado el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de que los agentes dispararon a la mujer, a la que acusó de "terrorismo interno", como un acto de defensa propia durante una protesta contra las crecientes redadas migratorias en Minnesota.

Víctima de tiroteo en Minneapolis ganó el premio de poesía universitaria ODU en 2020

La mujer asesinada este miércoles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, fue ganadora del premio The Academy of American Poets 2020 otorgado por la Old Dominion University, además de estar casada con un comediante norteamericano.

