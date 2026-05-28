El evento de comercio electrónico más importante de México sigue imparable, y en este Hot Sale 2026, Sam's Club ha decidido tirar la casa por la ventana.

La famosa cadena de clubes de precio ha acaparado todas las miradas al anunciar una espectacular oleada de ofertas en muebles con hasta 40% de descuento.

Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu sala, cambiar el comedor o darle un giro total a tu recámara sin salirte de tu presupuesto, la oportunidad ha llegado.

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A continuación, te invitamos a consultar aquí la promoción y descubrir las piezas clave que transformarán tu hogar antes de que se agoten las existencias.

Las ofertas en muebles en Sam's Club

Sillón Reclinable Member's Mark Mecedora

La marca exclusiva de Sam's Club, Member's Mark, se ha ganado una sólida reputación por ofrecer productos con una calidad que compite directamente con marcas premium, pero a una fracción de su precio. Su Sillón Reclinable con función de Mecedora es el claro ejemplo de esta filosofía: un mueble diseñado para convertirse en el rincón favorito de la casa, combinando la versatilidad de un sillón de relajación con el suave vaivén de una mecedora tradicional.

Consigue este producto a tan solo $5,998.00.

Sofá Cama Member's Mark Futón Tela Gris

Optimizar los metros cuadrados de un departamento o de una habitación de visitas suele ser un reto. La marca exclusiva de Sam's Club, Member's Mark, responde a esta necesidad con su Sofá Cama tipo Futón en Tela Gris, un mueble con un diseño marcadamente minimalista y moderno que promete resolver dos necesidades vitales en un solo producto: un asiento cómodo y estético para el día a día, y una cama funcional para esas visitas inesperadas.

Consigue este producto a tan solo $6,997.00.

Cómoda de Recámara Nautica Home con 3 Cajones

La transición de las marcas de moda hacia el diseño de interiores nos ha dejado piezas espectaculares, y la línea Nautica Home es un claro reflejo de ello. Con una filosofía que evoca la frescura, la sofisticación y la vida náutica, esta cómoda de 3 cajones no solo está pensada para resolver los problemas de almacenamiento de ropa o blancos, sino para actuar como un elemento de diseño central que eleve la estética de cualquier recámara principal o de visitas.

Consigue este producto a tan solo $5,199.91.

Cajonera Nautica Home

La incursión de la prestigiosa firma de moda Nautica en el diseño de interiores a través de su línea Nautica Home ha revolucionado la forma en que entendemos el mobiliario funcional. Esta cajonera no es la excepción: se presenta como una pieza clave de almacenamiento que destaca por sus líneas limpias, paletas de color atemporales y una calidad estructural pensada para embellecer y ordenar cualquier rincón de tu hogar.

Consigue este producto a tan solo $5,104.26.

Mueble de TV Nautica Home Minimalista Gris

El diseño de las estancias modernas exige muebles que no solo soporten la tecnología del hogar, sino que oculten el desorden visual y sumen elegancia al espacio. La línea Nautica Home responde a esta demanda con su Mueble de TV Minimalista en color Gris, una pieza que se aleja de los centros de entretenimiento masivos y estorbosos del pasado para apostar por una silueta esbelta, funcional y de una sobriedad estética impecable.

Consigue este producto a tan solo $5,199.91.