Con la llegada de Raúl Jiménez y César Huerta a la concentración de la Selección Mexicana, Javier Aguirre ya tiene 26 elementos que podrían significar los 26 que aparecerán en la lista final rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, aún podría haber modificaciones. El central Jesús Gómez, quien trabajó como sparring en la concentración tricolor ha convencido al "Vasco" y su nombre podría ser una de las sorpresas en la última convocatoria.

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Luis Chávez y César Huerta - Foto: Imago7

Pero, ¿quién podría salir de la lista? Luis Chávez aunque fue llamado aún podría ser duda por su estado físico, así como el tema de Alexis Vega, quien tampoco pasa por su mejor nivel luego de volver de una limpia que se hizo en la rodilla.

El mismo César ‘Chino’ Huerta sorprendió con su llamado; sin embargo, se desconoce su estado físico luego de varios meses fuera por una severa pubalgia que lo alejó de las canchas y lo ingresó al quirófano.

Kevin Castañeda, otro de los sparrings causará baja de la Selección Mexicana y el lugar restante se lo pelean los ya mencionados César Huerta, Luis Chávez, Alexis Vega, Jesús Gómez y Germán Berterame.

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