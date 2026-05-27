A menos de dos semanas del arranque de la Copa del Mundo 2026, la expectativa en torno a la Selección Mexicana no deja de crecer. El debut del Tricolor en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica marca el inicio de un nuevo capítulo, en el que las decisiones de Javier Aguirre estarán bajo la lupa desde el primer minuto.

En ese contexto, dos voces con autoridad dentro del futbol nacional decidieron alzar la voz. Ricardo La Volpe y Miguel Herrera, quienes dirigieron al combinado mexicano en Alemania 2006 y Brasil 2014, respectivamente, aprovecharon una reciente visita a Puebla para compartir su visión rumbo al torneo, lanzando un mensaje directo al actual seleccionador.

Ambos estrategas no solo analizaron el momento del equipo, sino que también revelaron su once ideal para encarar el partido inaugural ante la selección africana, dejando claro cómo, desde su experiencia, debería plantearse México en una de las citas más importantes de su historia reciente.

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La portería fue una de las posiciones en las que ambos coincidieron, al darle la confianza a Raúl “Tala” Rangel. En la zona defensiva también hubo puntos en común, al elegir tres de los cuatro nombres: Jesús Gallardo, César Montes y Johan Vásquez.

La primera diferencia apareció por la banda derecha, donde Ricardo La Volpe se inclinó por Jorge Sánchez, mientras que Miguel Herrera optó por darle su voto de confianza a Israel Reyes.

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En el mediocampo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora fueron elegidos como titulares, aunque dejaron abierta la posibilidad de mover las piezas e incorporar a Edson Álvarez, quien se encuentra en la etapa final de recuperación de una lesión. Por las bandas, Julián Quiñones ocuparía el sector izquierdo, mientras que Roberto “Piojo” Alvarado se adueñaría del costado derecho.

En el ataque, la responsabilidad recaería en Raúl Jiménez, aunque también contemplan darle minutos a Armando González, un delantero que resulta del agrado de ambos estrategas gracias a su movilidad y capacidad para generar espacios.