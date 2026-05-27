La historia de Cruz Azul es sumamente rica. Son, junto al América, los más ganadores de la Copa de Campeones de la Concacaf (7) y recientemente volvieron a abrir sus vitrinas para ingresar la ansiada décima estrella que alcanzaron el domingo frente a los Pumas.

Sin embargo, en la era de los torneo cortos la historia ha estado más llena de dolorosos fracasos que de glorias como las del pasado domingo en el estadio Olímpico Universitario.

Desde que se instauraron los torneos semestrales en el Invierno 1996, La Máquina sólo ha ganado en tres ocasiones: Invierno 1997, Guardianes 2021 y Clausura 2026 .

En esas tres ediciones los Cementeros han tenido héroes que encaminaron la victoria para coleccionar nuevos campeonatos.

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Carlos Hermosillo

El máximo anotador en la historia de Cruz Azul fue el autor del gol que significó el campeoanto frente al León en el Nou Camp, en 1997.

Con la cara ensangrentada luego de la patada que le propinó el arquero argentino David Comizzo, Hermosillo convirtió el penalti que a la postre significó el campeonato celestre.

Una imagen digna de heroísmo que sin duda marca una de las mejores en la historia celeste. Con este campeonato terminaron con 17 años de sequía.

Carlos Hermosillo con Cruz Azul - Foto: @chermosillo27 en Instagram

Jonathan 'Cabecita' Rodríguez

El uruguayo se convirtió en el delantero clave para que Cruz Azul conquistara el torneo Guardianes 2021, un torneo marcado por la pandemia de Covid-19.

La Máquina venció 2-1 a Santos Laguna con un gol de Jonathan Rodríguez, su hombre importante, para coronarse en el futbol mexicano y terminar con una racha negativa de casi 24 años sin título.

Jonathan Rodríguez festejando 'La Novena' con Cruz Azul / Foto: Cruz Azul

Rodolfo Rotondi

El argentino Rodolfo Rotondi reivindicó su imagen en el Cruz Azul con ese zapatazo al minuto 94 para vencer a los Pumas y conquistar el reciente Clausura 2026.

El futbolista celeste era perseguido por fantasmas del pasado, pero demostró que el futbol da revanchas y Rotondi hizo válida esa frase.

Cruz Azul alcanzó la ansiada estrella número 10 con una victoria global de 2-1 en Ciudad Universitaria y sí, el héroe fue quien torneos atrás fue el villano.

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