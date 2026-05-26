La victoria del Cruz Azul sobre Pumas el pasado domingo no sólo significó un campeonato, fue un desahogo para aficionados y figuras del equipo cementero que habían sufrido las finales perdidas y eliminaciones del pasado de forma agónica, después de temporadas históricas bajo las órdenes del entrenador argentino Martín Anselmi. Uno de ellos es Carlos Rotondi, autor del gol del campeonato, que no se olvidó de su exdirector técnico y le dedicó el título.

Anselmi, que tomó las riendas de la Máquina en el Clausura 2024, plantó la semilla de la ilusión en toda la afición cementera, que vio cómo junto a él llegaron a la final frente al América y el torneo siguiente a una semifinal contra las Águilas, ambas con resultado negativo para el conjunto de La Noria. Una vez que Cruz Azul "rompió la maldición" y se coronó en Ciudad Universitaria, el técnico argentino publicó en redes sociales una imagen donde felicitó al plantel con una foto de Rotondi en lágrimas.

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"Así tenía que llegar, la merecen más que nadie", escribió Anselmi. En esa historia etiquetó a Erik Lira, Gonzalo Piovi, Charly Rodríguez y a Rotondi.

El atacante argentino, conmovido, respondió a su exentrenador.

"Sos parte de todo esto, profe. Te quiero mucho", comentó Rotondi, que pasó de ser villano a héroe en la historia del Cruz Azul.

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