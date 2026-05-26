El 14 de agosto del 2024, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) se presentó en el restaurante Gin Gin de la Ciudad de México, para detener por corrupción y peculado a Javier Corral.

En videos difundidos del momento, se observa como elementos de la fiscalía del estado llegan a la mesa donde se encontraba Corral acompañado con Ulises Lara, actual titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

En las imágenes difundidas, se muestra que mientras Javier Corral aún se hallaba sentado en su mesa, Lara hojea el oficio de detención e informa a las autoridades de Chihuahua que decidían "no colaborar".

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Este es el momento en que el encargado de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, rechaza la orden de aprehensión contra Javier Corral. Esto luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentó en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, para detener al ex gobernador. pic.twitter.com/F3KIDOh77L — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 15, 2024

Asimismo, en otro video, se observa como es que ambos salen del restaurante entre la gente para subirse a la camioneta del entonces encargado del despacho de la fiscalía de la CDMX.

Por su parte, la FACH publicó en sus redes sociales la orden de aprehensión en la cual se observa la autorización por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México para colaborar, y aseguraron que pese al documento, se estaban obstaculizando las acciones.

Documento de la FACH sobre la detención de Javier Corral (26/05/2026). Foto: X @fachCUU

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Maru Campos recibe citatorio de la FGJCDMX

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que enfrenta una “persecución política” luego de que en las últimas semanas se activaran distintos procesos legales y administrativos en su contra.

A través de un mensaje, la mandataria afirmó que ha sido señalada sin pruebas por presuntos delitos relacionados con el desmantelamiento de un narcolaboratorio y denunció que ya fue formalizada una solicitud de juicio político para buscar su destitución.

“Me acusan de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un narcolaboratorio”, expresó.

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Igualmente reveló que recientemente recibió un nuevo citatorio para acudir a una audiencia en la CDMX derivada de una denuncia presentada por Corral por el presunto delito de secuestro.

Pese a las acusaciones, Campos aseguró que enfrentará todos los procesos legales y reiteró que continuará al frente de las labores de gobierno en Chihuahua.

“Voy a dar la cara. Yo no me escondo ni me esconderé porque nunca lo he hecho”, declaró.

Finalmente, afirmó que utilizará todos los recursos legales disponibles para defenderse y para proteger a Chihuahua de lo que calificó como un uso faccioso del aparato del Estado.

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aov/bmc