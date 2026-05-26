La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que no ha imputado delito alguno a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ni a otros servidores públicos señalados en una denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado.

En un comunicado, la institución aseguró que son falsas las versiones sobre una supuesta imputación contra la mandataria estatal, ya que tras investigar la denuncia determinó el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no existían delitos que perseguir.

Dicha determinación ministerial fue posteriormente validada por la Coordinación General de Control Ministerial y notificada a la parte denunciante conforme a derecho.

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La Fiscalía explicó que la audiencia notificada a Campos Galván corresponde únicamente a la impugnación promovida por Corral contra la decisión de cerrar el caso.

“La audiencia cuya celebración fue notificada a María Eugenia Campos Galván y a otras personas señaladas en la denuncia corresponde exclusivamente a la impugnación promovida por el senador Javier Corral Jurado contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por esta Fiscalía, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, detalló.

Precisó que dicha audiencia no implica una imputación formal, judicialización del caso ni una determinación de responsabilidad penal contra la gobernadora.

Fiscalía CDMX informa pic.twitter.com/UFnykPstDX — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 27, 2026

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera de manera categórica que no ha imputado delito alguno a María Eugenia Campos Galván ni a ningún otro servidor público derivado de la denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado.

“Por el contrario, la determinación ministerial emitida en este asunto establece que no existe un delito que perseguir por parte de esta Fiscalía”.

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