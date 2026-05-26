Otro proyecto de construcción en la Casa Blanca está en marcha, aunque éste pretende ser sólo temporal.

Las cuadrillas de trabajadores están levantando una jaula de base octagonal en el Prado Sur, que albergará el combate de la UFC previsto para el próximo mes, en el marco de las celebraciones por el 250.º aniversario de la nación — y el 80.º cumpleaños del presidente Donald Trump.

Diseños en línea muestran cómo se espera que luzca el espacio terminado para la pelea. Estará rodeado por una cerca de malla metálica.

El combate está previsto para 14 de junio en la jaula, circundada por un escenario rojo, blanco y azul bajo un arco imponente con motivos de estrellas y franjas, así como dos pantallas grandes que transmitirán la acción en directo.

La jaula y el escenario, a su vez, estarán rodeados por miles de asientos temporales, incluido un espacio junto al octágono para una banda completa de marcha que puede ambientar toda la escena con música a todo volumen.

El proyecto forma parte de una serie de actos que celebran el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Otras actividades previstas incluyen una carrera de IndyCar que pasará junto a la Casa Blanca y la Gran Feria Estatal Estadounidense, que se realizará en el National Mall.

Trump ha dicho que el proyecto final de UFC contará con “una arena de 5.000 asientos justo afuera de la puerta principal de la Casa Blanca”. Se instalarán pantallas gigantes adicionales que transmitirán las peleas en un parque de la cercana Ellipse, y la UFC ha indicado que planea emitir hasta 85.000 entradas gratuitas para dar cabida a los espectadores en ambos lugares.

“Nunca he visto a nadie querer algo tanto como la gente quiere esas entradas”, comentó Trump recientemente sobre la demanda para asistir a la pelea de UFC. “Eso va a ser algo grande”.

Los aficionados en internet han criticado la cartelera por considerarla poco atractiva, ya que incluye sólo dos peleas de campeonato. El brasileño Alex Pereira se enfrentará al francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado de la UFC.

Luego, el campeón de peso ligero hispano-georgiano Ilia Topuria se medirá con el campeón interino Justin Gaethje, uno de apenas dos estadounidenses que actualmente poseen siquiera una parte de los 11 cinturones de campeonato de la UFC.

El octágono y las estructuras que lo rodean son el proyecto más reciente en el auge de obras en la Casa Blanca que Trump está encabezando.

Otros esfuerzos del presidente por dejar su huella incluyen levantar parte del Rosedal para hacer espacio a un patio que recuerda a su propiedad de Mar-a-Lago en Florida, colocar placas partidistas en la pared de la columnata para un Paseo de la Fama Presidencial, rehacer el baño contiguo al Dormitorio Lincoln y renovar el Salón de las Palmeras, instalar nuevos mástiles de bandera en los jardines norte y sur y demoler por completo el Ala Este para construir un amplio salón de baile.

El presidente también quiere repintar el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower junto a la Casa Blanca y construir un arco de 250 pies en el cercano Monumento a Lincoln — el mismo donde, según los organizadores del combate, está previsto que se realicen los pesajes para la próxima pelea de UFC.