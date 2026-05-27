Durante la discusión de la reforma para cambiar la segunda elección judicial a 2028, diputados del PRI y Morena se acusaron mutuamente de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que desató un conato de bronca y la toma de la tribuna.

El pleito inició cuando el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) acusó en tribuna al diputado Leonel Godoy (Morena) de ser asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; y afirmó que la discusión de la reforma trata de desviar la atención de los presuntos nexos del crimen organizado con políticos de Morena.

“Si el país empieza a preguntar por los narcopolíticos, llenan la conversación con propaganda porque están cagados de miedo de que México empiece a unir los puntos, y los puntos llevan a Macuspana, llevan a Rocha Moya, llevan a Andy López, llevan a Adán Augusto y llevan al asesino de Leonel Godoy, que está en esta Cámara de Diputados.

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“Y mientras el país se incendia, aquí quieren discutir por enésima vez cómo repartirse el control del Poder Judicial, es verdaderamente grotesco. México no está hablando de jueces en las calles, México está hablando de muertos, de fosas clandestinas, de crematorios, como en los peores momentos de la historia de la humanidad; ese es su legado”, dijo el priista.

El diputado Godoy quiso contestar, pero exigió que Mancilla se retirara de tribuna, a lo cual se negó, y diputados de Morena y del PRI subieron para discutir y empujarse, mientras la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, trató de calmarlos y les pidió que regresaran a sus lugares, o para no suspender la sesión.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pidió a los grupos parlamentarios respetar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para votar el dictamen en lo general y decretar un receso, y les pidió a sus compañeros de bancada dejar la tribuna.

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Al final, todos los legisladores regresaron a sus curules y la sesión continuó, pero antes, el diputado Leonel Godoy le respondió a Carlos Gutiérrez Mancilla, y señaló que el PRI y el PAN también ha tenido militantes con presuntos nexos con el narcotráfico.

“Nosotros, a pesar de que hubo 13 gobernadores del PRI procesados y encarcelados, no hemos llamado al PRI narcopartido, nosotros a pesar de que el PAN tiene tres gobernadores procesados y un secretario sentenciado, no hemos llamado narcopartido al PAN, y mucho menos a los presidentes priistas o panistas, ellos se han cansado de insultar al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum”, reprochó el morenista.

Sin embargo, Mancilla ratificó su acusación y contestó: “Aquí se me pidió que yo me retractara de lo que dije, y por la memoria de Carlos Manzo, por la memoria de los muertos del granadazo, ratifico cada una de mis palabras y lo señalo como el asesino de Godoy”.

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cdm