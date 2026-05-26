Si llevas tiempo esperando el momento ideal para armar tu colección de Nintendo Switch o regalarle una consola a alguien, ese momento llegó. Durante el Hot Sale 2026, Amazon México tiene activas promociones en juegos y hardware de Nintendo con descuentos que van del 10% hasta el 45% sobre precio de lista, vigentes mientras dure el evento (hasta el 2 de junio).

Desde títulos icónicos como Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hasta la Nintendo Switch 2 Versión Nacional, la selección cubre distintos presupuestos y perfiles de jugador. A continuación, los precios que encontramos al momento de publicar este artículo.

Consola Nintendo Switch en Hot Sale 2026

La consola más reciente de Nintendo llega con pantalla más grande, mayor rendimiento gráfico y retrocompatibilidad con la biblioteca de Switch original. Es una actualización sólida para quienes nunca tuvieron la primera generación y también para quienes quieren dar el salto sin perder sus juegos anteriores. Durante el Hot Sale está en $9,289 (precio de lista: $13,699), un 32% de descuento.

Los mejores juegos Nintendo Switch en oferta

Super Smash Bros. Ultimate – Standard Edition

El juego de pelea con el roster más grande de la saga: más de 80 personajes jugables de distintas franquicias de Nintendo y otras compañías. Ideal para sesiones multijugador local, aunque también tiene modos de un jugador con bastante contenido. En Hot Sale está en $771 (antes $1,400), con 45% de descuento.

Super Mario Odyssey

Una aventura de plataformas en 3D donde Mario explora reinos enormes en busca de lunas de poder. Tiene un ritmo muy bien logrado entre exploración libre y momentos de precisión, y funciona igual de bien en modo portátil que en TV. En oferta a $799 (antes $1,400), 43% de descuento.

Super Mario Bros. Wonder

La entrega más reciente de la saga principal en 2D introduce las Flores Maravilla, que transforman cada nivel de forma inesperada. Es el Mario de plataformas más creativo en años y tiene cooperativo local para hasta cuatro jugadores. Precio en Hot Sale: $799 (antes $1,400), 43% de descuento.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Secuela directa de Breath of the Wild que expande el mapa de Hyrule hacia el cielo y el subsuelo, e introduce mecánicas de construcción con las que se pueden fabricar vehículos, armas y estructuras. Uno de los juegos mejor valorados de la generación. En oferta a $1,360 (antes $2,000), 32% de descuento.

Animal Crossing: New Horizons

Un simulador de vida en isla donde el ritmo lo marca el jugador: decorar, pescar, coleccionar, construir y socializar sin presión de tiempo. Sigue siendo uno de los juegos más vendidos de Switch por su accesibilidad y su capacidad para relajar. Disponible en $1,065 (antes $1,600), 33% de descuento.

Mario vs. Donkey Kong

Un juego de puzles y plataformas donde hay que guiar a Mini Marios a través de escenarios con obstáculos cada vez más elaborados. Accesible para todas las edades y con niveles cortos que lo hacen perfecto en modo portátil. En oferta a $727 (antes $1,100), 30% de descuento.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Un RPG de ciencia ficción con un mundo abierto de proporciones enormes, combate en tiempo real y una historia que puede ocupar fácilmente más de cien horas. La edición definitiva incluye contenido adicional que no estaba en la versión original de Wii U. Precio en Hot Sale: $1,065 (antes $1,600), 33% de descuento.

Super Mario Maker 2

Permite diseñar niveles de Mario desde cero usando elementos de distintas entregas de la saga, y compartirlos en línea con jugadores de todo el mundo. También tiene un modo historia con niveles creados por Nintendo. Con 50% de descuento, es el mayor porcentaje de la lista: $867 (antes $1,700).

Pokémon Violet

La entrega más reciente de la saga principal lleva la fórmula de capturar y entrenar Pokémon a un mundo abierto explorable desde el inicio, sin orden lineal obligatorio. Tiene tres historias paralelas que convergen al final. En oferta a $867 (antes $1,400), 38% de descuento.

Hades II

La secuela del aclamado roguelite de Supergiant Games, disponible en acceso anticipado. Sigue el esquema del primero —combate fluido, narrativa entre corridas, personajes de la mitología griega— pero con una protagonista nueva y mecánicas ampliadas. Precio en Hot Sale: $899 (antes $999), 10% de descuento.

Kirby and the Forgotten Land

La primera aventura de Kirby completamente en 3D, ambientada en una civilización abandonada que la naturaleza ha reclamado. Tiene dificultad accesible y cooperativo local, lo que lo hace una buena opción para jugar en familia o con niños. En oferta a $1,360 (antes $2,000), 32% de descuento.

Animal Crossing: New Horizons

Una presentación adicional del mismo título, disponible en $867 (antes $1,400) con 38% de descuento. Una segunda opción de entrada si la versión estándar no está disponible o si buscas el mejor precio del momento.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

Un programa de ejercicio guiado por instructores virtuales que usa los controles Joy-Con para registrar movimientos de boxeo y cardio. Tiene rutinas para distintos niveles de condición física y seguimiento de progreso. En oferta a $867 (antes $1,200), 28% de descuento.

¿Vale la pena comprar en Hot Sale 2026?

Los descuentos en juegos de Nintendo no son frecuentes fuera de eventos como este: la mayoría de los títulos de primera parte mantienen su precio de lanzamiento por meses o años. Aprovechar el Hot Sale para completar una biblioteca tiene sentido, especialmente en juegos como Super Mario Maker 2 (50% de descuento) o Super Mario Odyssey, que llevan tiempo en catálogo pero no habían bajado de precio de forma tan marcada.

Lo que sí conviene verificar antes de comprar es la disponibilidad de meses sin intereses en tu tarjeta, ya que Amazon México suele activar esta opción durante el evento en compras seleccionadas.