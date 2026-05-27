A casi dos semanas del arranque del Mundial, negocios de la Zona Rosa alistan promociones para atraer clientes.

En un recorrido, EL UNIVERSAL constató que en al menos tres restaurantes ubicados en la calle Génova se colocaron lonas y decoraciones alusivas al torneo.

En la entrada del restaurante La Terraza la promoción es de una cubeta con seis cervezas por 199 pesos.

En otro local se aprecia la figura del Estadio Ciudad de México, junto a la frase “2026 Bienvenidos”, así como las banderas de México, Canadá y Estados Unidos, países sede del Mundial.

En este negocio también se ven tarros de cerveza con forma de Copa del Mundo y cubetas con forma de balón en colores blanco y plateado.

En la entrada del Café Zu tres banderas horizontales dan la bienvenida a ciudadanos de otras nacionalidades. Una con la palabra Welcome (bienvenido en inglés), otra más con saludos y bienvenidas en distintos idiomas y la tercera con la frase World Cup 2026, acompañada de distintas banderas.