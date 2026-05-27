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Toluca, Méx.— Al menos 10 municipios buscan consolidar los panteones ecológicos o cementerios verdes, dio a conocer la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arronis.
Toluca, Ixtapaluca, Tlalnepantla y Valle de Chalco, son algunos de los ayuntamientos que se han declarado listos para adoptar esta práctica sostenible.
“Los municipios interesados son los más densamente poblados y los que tienen una mayor crisis respecto de sus cementerios tradicionales, decirles que, en promedio, dependiendo de la tecnología que se implemente se ahorrarán entre 40% y 50% de un proceso ordinario (...)”, comentó.
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