Toluca, Méx.— Al menos 10 municipios buscan consolidar los panteones ecológicos o cementerios verdes, dio a conocer la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arronis.

Toluca, Ixtapaluca, Tlalnepantla y Valle de Chalco, son algunos de los ayuntamientos que se han declarado listos para adoptar esta práctica sostenible.

“Los municipios interesados son los más densamente poblados y los que tienen una mayor crisis respecto de sus cementerios tradicionales, decirles que, en promedio, dependiendo de la tecnología que se implemente se ahorrarán entre 40% y 50% de un proceso ordinario (...)”, comentó.

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